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ВС РФ нанесли несколько мощных ударов по вражескому складу со снарядами и домам, где проживали бойцы ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих соратников в Харьковской области.
«Был нанесен удар по складскому помещению возле станции "Купянск-Узловой" 9 июля в 16:40. Бандеровцы, охранявшие склад в составе пяти человек, толком не найдены», — рассказал Лебедев в интервью РИА Новости.
Кроме того, по его словам, ВС РФ ударили по хозпостройке, где украинские минометчики хранили свои вещи, а также все необходимое для ведения боевых действий. Таким образом, Лебедев уточнил, что хозпостройка была полностью ликвидирована, а вместе с ней и несколько ящиков с минами.
При этом в ночь на 10 июля армия России также нанесла удар по двум домам в частном секторе, где проживали боевики ВСУ без разрешения хозяев.
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Элина Позднякова