Подполье: В районе полтавского аэродрома прогремел сильный взрыв

Фото: dzika_mrowka
Ночью на аэродроме Полтавы прогремел сильный взрыв, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Сопротивление сообщает, что в 00:40 со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв. Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно», — рассказал собеседник агентства.
Координатор подполья подчеркнул, что спустя 20 минут после взрыва в сторону аэродрома направились машины скорой помощи.
Ранее Лебедев сообщал, что на складе, который ВС РФ поразили в Черноморске, базировались иностранные наёмники ВСУ из Великобритании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Шаромыжники»: Рогов раскрыл прозвище французских наемников на Украине
США сообщили, что F-16 не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве
Bloomberg: Киев получит меньше истребителей F-16, чем планировалось изначально
Евгения Парфентьева