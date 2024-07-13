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О повреждении инфраструктуры в Никополе сообщили украинские власти. В частности, об этом написал в Telegram-канале глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
«В Никополе <...> задело инфраструктуру. К счастью, обошлось без пострадавших. В других общинах области ночь прошла спокойно», — говорится в публикации.
При этом чиновник не уточнил, о каком объекте идет речь. Ранее глава назначенной киевским режимом администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении на объекте критической инфраструктуры и газопровода на территории Херсонской области, временно подконтрольной боевикам ВСУ.
Российская спецоперация на Украине продолжается. Москва готова к мирным переговорам, однако в Киеве ведут противоречивую риторику.
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Никита Кротов