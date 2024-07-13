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Украинская власть сообщила о поражении инфраструктуры в Никополе

13 июля 2024, 10:35
Фото: istockphoto/alzay

Фото: istockphoto/alzay

О повреждении инфраструктуры в Никополе сообщили украинские власти. В частности, об этом написал в Telegram-канале глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
«В Никополе <...> задело инфраструктуру. К счастью, обошлось без пострадавших. В других общинах области ночь прошла спокойно», — говорится в публикации.

При этом чиновник не уточнил, о каком объекте идет речь. Ранее глава назначенной киевским режимом администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении на объекте критической инфраструктуры и газопровода на территории Херсонской области, временно подконтрольной боевикам ВСУ.



Российская спецоперация на Украине продолжается. Москва готова к мирным переговорам, однако в Киеве ведут противоречивую риторику.

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#украина
#сво
#новости
Подполье: В районе полтавского аэродрома прогремел сильный взрыв
13 июля 2024, 09:29

Фото: dzika_mrowka

Ночью на аэродроме Полтавы прогремел сильный взрыв, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Сопротивление сообщает, что в 00:40 со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв. Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно», — рассказал собеседник агентства.

Координатор подполья подчеркнул, что спустя 20 минут после взрыва в сторону аэродрома направились машины скорой помощи.

Ранее Лебедев сообщал, что на складе, который ВС РФ поразили в Черноморске, базировались иностранные наёмники ВСУ из Великобритании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Bloomberg: Киев получит меньше истребителей F-16, чем планировалось изначально
#сво
#взрыв
#аэродром
#украина
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«Шаромыжники»: Рогов раскрыл прозвище французских наемников на Украине
13 июля 2024, 06:10

Фото: iStock/e-crow

Французских солдат и наемников в Запорожской области исторически называют шаромыжники, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передают РИА Новости.
По его словам, это прозвище было дано французам во время Отечественной войны 1812 года.

«Сегодня президент Франции своей агрессивной политикой снова хочет насытить русские земли шаромыжниками, но участь их ждет та же, что и армию Наполеона», – рассказал Рогов.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила полный текст доклада одного из сотрудников ведомства о подготовке к вводу французских войск на Украину в марте 2024 года.

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#франция
#запорожская область
#наемники
#свр
#владимир рогов
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В США сообщили Зеленскому о плохой выживаемости истребителей F-16
США сообщили, что F-16 не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве
13 июля 2024, 03:01

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Истребители F-16, которые планируется поставить украинской армии, не выживут в воздушном пространстве, контролируемом Россией, предупредил обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс.
По его словам, эти самолеты слишком заметны, вследствие чего их можно быстро уничтожить. Кроме того, как отмечает Касс, F-16 представляет собой устаревший истребитель.

«F-16 не станет волшебной палочкой для [президента Украины Владимира] Зеленского», – заключил он.

Ранее заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Игорь Жовква заявил, что Бельгия поставит Киеву 30 истребителей F-16 к 2028 году.

До этого в Bloomberg заявили, что задержки в поставках истребителей F-16 на Украину обусловлены языковым барьером между украинскими пилотами, проходящими обучение, и иностранными инструкторами, а также проблемами с запчастями.

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#владимир зеленский
#истребитель f-16
#бельгия
#украина
#поставки
#сша
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В Киеве рассказали о сроках поставок Бельгией самолетов F-16
Замглавы ОП Украины Жовква: Бельгия отправит Киеву 30 самолетов F-16 к 2028 году
13 июля 2024, 00:50

Фото: iStock/phaisarn2517

Бельгия направит Украине 30 истребителей F-16 к 2028 году, заявил заместитель главы офиса президента (ОП) Украины Игорь Жовква, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Чиновник отметил, что Киев считает подобные сроки неприемлемыми.

«К сожалению, в некоторых странах график поставки достаточно длительный», – пожаловался Жовква.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки США истребителей F-16 на Украину недостаточны. Он призвал западные страны предоставить Украине 128 истребителей F-16, отметив, что это равно имеющемуся у партнеров Киева общему количеству.

Как отмечает Bloomberg, задержки в поставках истребителей F-16 на Украину вызваны языковым барьером между украинскими пилотами, проходящими обучение, и иностранными инструкторами, а также проблемами с запчастями.

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#украина
#поставки
#бельгия
#истребитель f-16
#сша
#владимир зеленский
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Bloomberg: Киев получит меньше истребителей F-16, чем планировалось изначально
12 июля 2024, 19:19

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Украина получит меньшее количество американских истребителей-бомбардировщиков F-16, чем планировалось ранее. Причина этого заключается в языковом барьере украинских лётчиков и сложностей логистики.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По разным данным Украина сможет сформировать только одну эскадрилью в количестве 15-24 самолётов вместо 300 запланированных. Другой источник сообщает о 20 истребителях, которые ВСУ получат до конца текущего года.

По сообщению обозревателей издания, на Украине были озадачены задержками поставок запасных частей и языковым барьером между украинскими пилотами и западными инструкторами. Обозначенные проблемы оказались настолько серьёзными, что в НАТО возникли сомнения относительно целесообразности поставок F-16 Киеву.

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#нато
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#истребитель f-16
#киев
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ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА Курскую АЭС
Mash: беспилотник ВСУ сбит в нескольких километрах от Курской АЭС
12 июля 2024, 19:15

Фото: IStock/WangAnQi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По информации канала, дрон целенаправленно летел атаковать АЭС, неся на борту взрывчатку. Расчет ПВО сбил его в нескольких километрах от энергетического объекта.

Информации о пострадавших нет. В июне врио главы области Алексей Смирнов объявил в прилежащем к станции городу Курчатове ракетную опасность и призвал жителей прятаться в полностью изолированных помещениях.

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#сша
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#пво
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Военные ВС РФ водрузили флаг в центре Урожайного
«Известия»: российские военные установили флаг в центре Урожайного в ДНР
12 июля 2024, 18:52

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Военные ВС РФ установили флаг в центре поселка Урожайное в ДНР. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что сделали это бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Ранее МО РФ сообщало, что российские военные в результате успешных действий освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой Народной Республики.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Полковник ВС РФ рассказал о многолетней подготовке Украины к конфликту
Полковник Сыртланов: ВСУ готовились к конфликту, начиная с 2014 года
12 июля 2024, 18:48

Фото: IStock/Irina Piskova

Украина на протяжении десяти лет готовилась к масштабному конфликту с Россией. Об этом сообщил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов, чьи слова приводит РИА Новости.
Он заявляет, что ВСУ готовились к боевым действиям, начиная с присоединения Крыма к России в 2014 году. За это время армия Украины развила агентурную сеть и завербовала сотни диверсантов, в том числе на территории России. Сыртланов заявляет, что большую часть из них принуждают к атакам против России физическим насилием или шантажом.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали 42-льетнего жителя, собирающего сведения о ВС РФ и передающего их на Украину. Его обвинили в шпионаже.

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#россия
#фсб
#сотрудники
#всу
#вс рф
#минобороны
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«‎Русские одерживают верх»: В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине
Миршаймер: Украина не может переломить ситуацию на поле боя
12 июля 2024, 17:19

Фото: iStock/Ruma Aktar

Военные ВСУ проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер, пишет РИА Новости.
«Украинцы показывают ужасные результаты на поле боя, русские одерживают верх, и сложно отрицать, что русские могут выиграть. Так или иначе, трудно представить, как украинцы смогут переломить ситуацию», — рассказал он.

Он отметил, что американский лидер Джо Байден озабочен тем, чтобы убедить украинцев, что они могут и дальше рассчитывать на помощь западных стран. По его словам, украинцы должны продолжать верить.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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