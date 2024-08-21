Подполье: Российские войска ударили по подразделению «Кракен»* под Николаевом

Жительница Курской области Ирина Кириченко поделилась своей историей о том, как ей и ее матери пришлось пройти 20 километров по полям и посадкам. Так они пытались вырваться из приграничного села Черкасское Поречное, подвергшегося атаке со стороны ВСУ.