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Вооружённые силы РФ нанесли удар по месту сосредоточения частей ВСУ в селе Галициново в Николаевской области. Там дислоцируются военнослужащие подразделения «Кракен»*.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По предварительным данным, удар пришёлся по складу с ракетами, уточнил он, поэтому детонация была мощной. Подпольщик добавил, что в этом селе расположен Глинозёмный завод и серьёзная портовая зона, и его уже давно облюбовали боевики из «Кракена»*. Наконец, место их расположения подверглось атаке российских военных.
Лебедев также рассказал, что весной в Галициново были завезены «длинные и тонкие тёмно-зелёные либо чёрные ракеты». По описанию они напоминают американские ракеты ATACMS.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов