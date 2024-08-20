ВС РФ под Киевом нанесли удары по местам дислокации ВСУ

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Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по военным объектам Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников, находящимся в пригороде Киева. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Рядом с городом есть крупный полигон, где установлены мишени для стрельбы и макеты домов для отработки штурмовых действий. Этот объект, оснащённый по последнему слову техники, используется иностранными наёмниками для боевого слаживания подразделений, включая мобилизованных украинцев», — поделился Лебедев.
Количество погибших и раненых сложно определить, но уже после первого удара в 23:00 19 августа в сторону военного городка отправились несколько машин скорой помощи. Затем произошёл ещё один удар, после которого число машин скорой помощи и пожарных увеличилось. Некоторых пострадавших эвакуировали с помощью вертолётов.
Ранее Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, где находилось топливо для ВСУ. По словам Сергея Лебедева, пожар на нефтехранилище до сих пор не потушен.
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