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Подполье: Украина готовится к решающей битве с Россией в Одессе

Украина готовится к решающей битве с Россией в Одессе, заявил Лебедев
20 августа 2024, 14:14
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Украинское командование активно перебрасывает военную технику и личный состав в Одесскую область, сообщает подполье. Западные страны, стремясь сохранить позиции, готовятся к критически важному сражению. Об этом написал в своем Telegram-канале координатор пророссийского движения в Николаеве Сергей Лебедев.
«Многие уверены, что решающая битва развернется под Курском или в Донбассе. Я считаю, что основные события произойдут в Одессе. Запад будет делать все возможное, чтобы отложить этот момент», – написал Лебедев.

Координатор николаевского подполья сообщает, что наибольшая активность украинских сил наблюдается именно в Одессе и в порту Измаила. Особенно заметна работа на железной дороге. Киев активно снабжает эти регионы вооружением и тяжелой техникой. По его словам, это может указывать на формирование боевых подразделений.



Подпольщик также предполагает, что наемники, особенно румыны, станут основной ударной силой. Сейчас они сосредоточены на базе в Констанце.

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В МО РФ назвали реальные потери ВСУ в Курской области
МО РФ: ВСУ за время боев на курском направлении потеряли более 4130 военных
20 августа 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Tntk

Вооруженные силы Украины за время боев на курском направлении потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков. Об этом проинформировало Минобороны России.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» на своём участке на курском направлении успешно противостоят Вооружённым силам Украины.

До этого МО РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны России уничтожили: управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства, десять реактивных снарядов HIMARS американского производства и 31 беспилотный летательный аппарат, из которых пять находились вне зоны специальной военной операции.

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Минобороны РФ сообщило о сбитых снарядах HIMARS производства США
МО РФ: ПВО уничтожила 10 снарядов HIMARS, 31 беспилотник и авиабомбу Hammer
20 августа 2024, 14:05

Фото: istockphoto/vladj55

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили десять реактивных снарядов HIMARS. Об этом проинформировало Минобороны России.
Сообщается, что средства противовоздушной обороны уничтожили: управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства, десять реактивных снарядов HIMARS американского производства и 31 беспилотный летательный аппарат, из которых пять находились вне зоны специальной военной операции.

Помимо этого, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС Российской Федерации нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» разгромили крупную группировку противника. В результате операции освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкого в ДНР и стратегически важный логистический узел Новгородское.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#аппарат
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#днр
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Союзники отказали Зеленскому в критически важной просьбе
Bloomberg: Зеленский безуспешно просил Запад вернуть украинцев на родину
20 августа 2024, 13:40

Запад не намерен возвращать украинцев обратно на родину, несмотря на призывы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно информации источника, данная позиция связана с нехваткой рабочих рук в европейских государствах. Руководитель главной лоббистской группы чешской розничной торговли и гостиничного бизнеса Томаш Пруза сообщил, что многие чешские организации зависят от украинских беженцев.

Он отметил, что без них строительная область Чехии просто бы остановилась. По данным издания, от притока беженцев выигрывает и Польша. Помимо украинцев, которые жили в республике ранее, страна приняла еще порядка 950 тысяч человек.

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«Центр» разгромил крупнейшую группировку ВСУ под Торецком в ДНР
Бойцы «Центра» разгромили группировку ВСУ и освободили Новгородское в ДНР
20 августа 2024, 13:24

Фото: сайт Минобороны РФ

Подразделения группировки войск «Центр» разгромили крупную группировку противника. В результате операции освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкого в ДНР и стратегически важный логистический узел Новгородское.
Российская армия разгромила 25 воздушно-десантную бригаду ВСУ, а также сотую механизированную бригаду и 120-ю бригаду теробороны. Бои проходили в районах Торецка и Калиново.
– «Противник понес значительные потери: более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, а также 155-мм гаубицу М777, произведенную в США, два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30», – сообщает Министерство обороны.

ВС РФ значительно ослабили противника и укрепили позиции российских войск в Донецкой Народной Республике.

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#вс рф
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#спецоперация
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Минобороны показало поражение пункта управления ВСУ в Глухове
Минобороны заявило об уничтожении пункта управления ВСУ в Сумской области
20 августа 2024, 12:43

Фото: сайт Минобороны РФ

Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало кадры уничтожения командного состава и военных одной из бригад ВСУ в Сумской области в результате удара по пункту управления и складу вооружения в Глухове.
Отмечается, что российские солдаты задействовали авиационные бомбы на универсальных модулях планирования и коррекции. В российском военном ведомстве добавили, что результате склад и пункт были ликвидированы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#склад
#военные
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны рф
#спецоперация
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ВС РФ полностью остановили ВСУ на всей территории Курской области
20 августа 2024, 12:42

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные остановлены на всей территории Курской области, сообщили в РИА Новости.
«Основные силы противника были разгромлены. Сейчас идёт операция по освобождению населённых пунктов от боевиков», — подчеркнул командир.

По оценкам офицера, «в ближайшие два-три месяца» бои на этом направлении завершатся.

В настоящий момент в Курской области идёт зачистка населённых пунктов от Вооружённых Сил Украины (ВСУ).

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#операция
#всу
#вс рф
#курская область
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ВС РФ под Киевом нанесли удары по местам дислокации ВСУ
20 августа 2024, 12:31

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по военным объектам Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников, находящимся в пригороде Киева. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Рядом с городом есть крупный полигон, где установлены мишени для стрельбы и макеты домов для отработки штурмовых действий. Этот объект, оснащённый по последнему слову техники, используется иностранными наёмниками для боевого слаживания подразделений, включая мобилизованных украинцев», — поделился Лебедев.

Количество погибших и раненых сложно определить, но уже после первого удара в 23:00 19 августа в сторону военного городка отправились несколько машин скорой помощи. Затем произошёл ещё один удар, после которого число машин скорой помощи и пожарных увеличилось. Некоторых пострадавших эвакуировали с помощью вертолётов.

Ранее Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, где находилось топливо для ВСУ. По словам Сергея Лебедева, пожар на нефтехранилище до сих пор не потушен.

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#топливо
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#всу
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Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в рядах ВСУ в Курской области
Пленный Виталий рассказал о больших потерях в рядах ВСУ в Курской области
20 августа 2024, 12:02

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Украинская армия несет большие потери в ходе боев в Курской области. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Виталий, видео публикует Минобороны России.
Виталий был распределен в 92-ю штурмовую бригаду ВСУ и работал водителем. По его словам, те, кого он отвозил на позицию, не возвращались с фронта.

Украинский пленный отметил, что командование неоднократно наказывало его за отказ воевать. Он добавил, что несколько раз ему приходилось сидеть в собачьей клетке в качестве наказания.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе
Удар нанесен по нефтехранилищу в Тернополе, откуда ВСУ снабжали топливом фронт
20 августа 2024, 11:47

Фото: iStock/Leonid Ikan

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в Тернополе при ударе загорелось нефтехранилище, откуда топливо шло на линию боевого соприкосновения, передает РИА Новости.
По словам Лебедева, удар произошел по время заполнения железнодорожных цистерн. Он отметил, что возгорание все еще не потушено, а также «есть небольшая детонация».

Примечательно, что о пожаре после взрывов сообщала и Тернопольская областная военная администрация.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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