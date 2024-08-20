Фото: Минобороны РФ
Украинское командование активно перебрасывает военную технику и личный состав в Одесскую область, сообщает подполье. Западные страны, стремясь сохранить позиции, готовятся к критически важному сражению. Об этом написал в своем Telegram-канале координатор пророссийского движения в Николаеве Сергей Лебедев.
«Многие уверены, что решающая битва развернется под Курском или в Донбассе. Я считаю, что основные события произойдут в Одессе. Запад будет делать все возможное, чтобы отложить этот момент», – написал Лебедев.
Координатор николаевского подполья сообщает, что наибольшая активность украинских сил наблюдается именно в Одессе и в порту Измаила. Особенно заметна работа на железной дороге. Киев активно снабжает эти регионы вооружением и тяжелой техникой. По его словам, это может указывать на формирование боевых подразделений.
Подпольщик также предполагает, что наемники, особенно румыны, станут основной ударной силой. Сейчас они сосредоточены на базе в Констанце.
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Координатор николаевского подполья сообщает, что наибольшая активность украинских сил наблюдается именно в Одессе и в порту Измаила. Особенно заметна работа на железной дороге. Киев активно снабжает эти регионы вооружением и тяжелой техникой. По его словам, это может указывать на формирование боевых подразделений.
Подпольщик также предполагает, что наемники, особенно румыны, станут основной ударной силой. Сейчас они сосредоточены на базе в Констанце.
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Лия Мурадьян