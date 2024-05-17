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В Харькове прогремело несколько взрывов. По всей области звучит тревога ракетной опасности. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«В Харькове был слышен взрыв», — написал Терехов в своем Telegram-канале.
Позже он добавил, что всего было несколько. По предварительным данным, прилетели КАБы, после чего на нескольких объектах инфраструктуры начались пожары. Какие именно объекты попали под удар, Терехов не уточнил.
При этом в Харьковской области уже около шести часов не стихает сирена воздушной тревоги.
Тем временем взрыв прогремел в Одессе. По предварительным данным, под удар попал военкомат в посёлке Дачное.
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