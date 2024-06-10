Подполье сообщает о мощных ударах ВС РФ в Сумской области

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Армия России ударила по скоплениям ВСУ в городе Середина-Буда и посёлке Великая Писаревка в Сумской области. Информацию предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
«Середина-Буда и Великая Писаревка за вчерашний день получили несколько прилетов из миномета и удары по небольшим скоплениям бандеровцев из FPV-дронов», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что у села Хотень российские бойцы «накрыли» украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась пробраться к российской границе.
Кроме того, в Николаевке были нанесены удары FPV-дронами по передвигающейся технике противника. По данным местных жителей, уничтожены два БТР и более десяти бойцов ВСУ.
При этом артиллерийским ударом в Краснопольском сельском поселении прекращена ротация остатков личного состава ВСУ. По предварительным данным, под удар попала группа из 30 украинских боевиков. При этом тех, кому удалось выжить, сейчас разыскивают.
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Элина Позднякова