Подполье: ВС РФ разбомбили военный аэродром ВСУ в городе Стрый Львовской области

Фото: istockphoto/Zeferli
Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в городе Стрый Львовской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, приводит его слова издание РИА Новости.
ВС РФ осуществили атаку на аэродром, где Украина готовилась для приема самолетов F-16. С 4 до 5 утра было четыре прилета, уточнил Лебедев.
Он также вспомнил, что ранее российские военные уже наносили по аэродрому точечные удары. Тогда территорию воздушной гавани отремонтировали. Еще один удар был в районе Стрыйского вагоноремонтного завода, добавил координатор подполья.
Читайте также:
«РВ»: ВС России нанесли комбинированный удар по энергообъектам на Украине
Гладков: ВСУ обстреляли село Беленькое в Белгородской области
Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли после сообщений о взрывах в Запорожье
Анастасия Хохлова