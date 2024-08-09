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Раскрыта основная задача ЧВК «Вагнер» в Курской области

09 августа 2024, 12:16
Фото: iStock/breakermaximus

Фото: iStock/breakermaximus

Бойцы ЧВК «Вагнер», прибывшие в качестве резервов в Курскую область, должны будут полностью уничтожить боевиков ВСУ. Так считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Он предположил, что сейчас в Курскую область перебрасываются резервы для проведения операции по полному уничтожению противника. Матвийчук предположил, что эти профессионально подготовленные люди будут действовать на направлении главных ударов.
«Они будут активными действиями — не обороной, не вытеснением, а активными действиями — выходить на линии коммуникации, не давать возможности им отходить. Главная задача сегодня, я так понимаю, не вытеснить их, а полностью уничтожить навсегда», — рассказал Матвийчук «Ленте.ру».


Накануне военный корреспондент Егор Гузенко, наиболее известный под псевдонимом «Тринадцатый», заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для противодействия ВСУ.

Кроме того, в Курскую область прибыли бойцы чеченского спецназа «Ахмат» и бойцы дивизии Донбасса, известной как «Пятнашка».

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В США заявили, что Киев теряет западную технику под Курском на фоне общего истощения ВСУ
Newsweek: ВС РФ уничтожают западную технику под Курском при общем истощении ВСУ
09 августа 2024, 12:41

Фото: Минобороны России

Российские войска уничтожают западную технику украинской армии в Курской области на фоне общего истощения сил ВСУ. Об этом пишет американское издание Newsweek, комментируя кадры ликвидации БМП Bradley. Киев лишается ценного вооружения в Курской области, пока с востока и северо-востока теряет территории, указано в статье.
«Это происходит в то время, когда украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области, и в то же время они ощущают давление со стороны постоянных российских успехов на востоке», — пояснили в публикации.
По данным издания, 47-я механизированная бригада ВСУ — это единственный известный получатель боевых машин «Брэдли» и танков «Абрамс», и при этом неизвестно, перенаправили ли их на другие направления или вся западная техника участвует в атаке под Курском.

Ранее Минобороны России сообщило, что у границы в Курской области ВС РФ уничтожили БМП Bradley и бронемашину «Казак», прикрепив соответствующее видео.

Сегодня, 9 августа, в ведомстве также отметили, что российские войска в течение последних суток продолжали пресечение попыток рейдов ВСУ в Курской области. Все атаки со стороны украинских войск успешно пресекались подразделениями группировки войск «Север».

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Раскрыта основная задача ЧВК «Вагнер» в Курской области

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Смирнов сообщил о сложной оперативной обстановке в Курской области
Смирнов: оперативная обстановка в Курской области остается сложной
09 августа 2024, 12:38

Фото: Telegram-канал А. Смирнова

Оперативная обстановка в Курской области остается по-прежнему сложной. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Оперативная обстановка в Курской области остается сложной. Во взаимодействии с социальными службами и общественными объединениями организована система оказания помощи вынужденным переселенцам», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в Курске развернут гуманитарный склад. Именно туда поступает помощь, предоставленная другими регионами РФ.

Кроме того, Смирнов отметил, что для вывоза местных жителей из опасного региона будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности людей.

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Российские военные продолжают пресекать рейдовые попытки ВСУ в Курской области

Раскрыта основная задача ЧВК «Вагнер» в Курской области
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#военные
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#вс рф
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Подполье сообщило, что ВСУ несут большие потери в Курской области
Подполье: ВСУ несут большие потери в Курской области
09 августа 2024, 12:35

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска несут большие потери при атаке на Курскую область. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он рассказал, что в украинском городе Сумы наблюдается много машин скорой помощи, а также просьб о сдаче крови.

Лебедев подчеркнул, что пехота ВСУ, танки и иная военная техника быстро уничтожаются российскими войсками, при этом «не особо возобновляются».

Рано утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи военных предприняли попытку захвата участка территории Суджанского района Курской области.

В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что военным удалось остановить продвижение ВСУ вглубь российского региона.

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#курская область
#всу
#вс рф
#сво
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#скорая помощь
#военные
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Российские военные продолжают пресекать рейдовые попытки ВСУ в Курской области
МО: ВС РФ продолжают пресекать рейдовые попытки ВСУ в Курской области
09 августа 2024, 12:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска в течение суток продолжали пресечение попыток рейдовых действий ВСУ в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что все атаки со стороны украинских войск успешно пресекались подразделениями группировки войск «Север».

В ведомстве подчеркнули, что огневое поражение живой силы и техники украинской армии было нанесено ВС РФ в районах Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского, а также на западной окраине города Суджа в Курской области.

В Минобороны добавили, что операция по ликвидации формирований ВСУ на приграничных территориях Курской области будет продолжена.

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#украина
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#вс рф
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В курском посёлке Коренево не ведутся боевые действия, заявил глава Пугачёв
Глава курского посёлка Пугачёв: боевых действий в Коренево не ведётся
09 августа 2024, 12:10

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Глава посёлка Коренево в Курской области Роман Пугачёв сообщил РИА Новости, что на территории населённого пункта не ведётся боевых действий.
Он рассказал, что с утра было шумно – были слышны выстрелы из пушек. А вот автоматных очередей слышно не было. В самом посёлке, по слова Пугачёва, нет ни военной техники, ни самих солдат.

В километре от посёлка Коренево также есть одноимённое село. Его жители сообщают, что и в этом населённом пункте нет военных и техники, а также не ведутся боевые действия.

Также Пугачёв добавил, что по посёлку ещё ни разу не стреляли, на его территории нет разрушений. В настоящее время глава населённого пункта работает с населением, в том числе помогает желающим уехать.

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#курская область
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#вс рф
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Подполье: по украинской Стецковке рядом с Курской областью нанесли мощный удар
09 августа 2024, 12:07

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

По украинскому селу Стецковка в Сумской области, которая граничит с Курским регионом, этой ночью, 9 августа, нанесли мощный удар. Об этом сообщил глава николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, прилет, возможно, пришелся по полигону.
«Ночью был мощный прилет по Стецковке. Аж зарево. Возможно, по полигону. Там есть небольшой», — рассказал координатор.
Лебедев также добавил, что Украина несет большие потери от нападения на Курскую область.
«Сумы. <...> Днем очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови», — пояснил он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что у Стецковки уничтожили учебный центр, где иностранные инструкторы тренировали ВСУ в применении американских гаубиц.

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ЧС в Курской области и продвижение ВС РФ по всей ЛБС: последние новости СВО
МЧС: обстановка под Курском признана ЧС федерального характера
09 августа 2024, 11:57

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Обстановка в Курской области начала постепенно стабилизироваться благодаря прибывшим резервам, однако продолжает оставаться сильно напряженной. При этом армия России имеет успехи и продвигается по всем направлениям фронта.
Последние новости с полей спецоперации и из Курской области приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Ситуация в Курской области начала стабилизироваться. 8 августа противник попытался прорваться в районный центр Кореневка, однако ВСУ были остановлены, также боевики попытались взять под свой контроль Суджу, окружив город со всех сторон, но не успел. Подошедшие российские резервы удержали восточную часть Суджи, при этом в западной его части еще находятся малые группы ВСУ. Дальше противник пройти уже не сможет.
Прибывшие мощные российские резервы выбивают боевиков ВСУ, которые уже успели немного окопаться, из региона. Однако противник всеми силами пытается удержаться. Журналист и блогер Юрий Подоляка считает, что зачистка Курской области займет много времени, но в конечном итоге, безусловно, она будет полностью освобождена.

При этом при прорыве ВСУ смогли погасить связь для ВС РФ, что значительно усложняло использование нашими бойцами БПЛА. При этом наши ВКС значительно ослабили противника, несмотря на потерю трех вертолетов.

Тем временем противник продолжает подтягивать резервы и оборудовать позиции на занятой приграничной территории. Разведкой фиксируется скопление сил и средств ВСУ еще в нескольких местах на границе с Сумской областью Украины.

Тем временем МЧС сообщило, что обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Покровское направление


Армия России полностью освободила от ВСУ населённые пункты Ивановка и Лисичное и сейчас продвигаются к селу Свиридоновка. Кроме того, российские бойцы заняли множество лесопосадок и укреплений ВСУ, а также руины ферм западнее села Ивановка.

По последним данным, ВС РФ закончили зачищать Желанное от противника и уже весь населенный пункт также находится под контролем российских сил.

Начались бои за населенный пункт Гродовка.

Торецкое направление


Здесь ВСУ подтягивает резервы и пытаются контратаковать, пока безуспешно. Тем временем зафиксировано небольшое продвижение российских сил к Розовке (Александрополю).

Враг попытался также атаковать в районе Нью-Йорка, однако успехов не имел, но и российское продвижение пока приостановлено. Сейчас ведутся серьезные бои за север населенного пункта.

Харьковское направление


По последним данным с мест, российские бойцы освободили село Сотницкий Казачок.

При этом замечена серьезная концентрация сил противника в районе Липцов. ВСУ попытается воспользоваться тем, что часть подразделений ВС РФ были отправлены в Курскую область, и попробует отбросить российские силы из занятых населенных пунктов.

Продолжаются бои в Волчанске и в районе Глубокого. ВСУ пытаются контратаковать малыми группами, но по-прежнему безуспешно. Здесь инициатива находится на нашей стороне.

В пятницу российская артиллерия и FPV-дроны особенно активно работают по позициям противника в селе Ивашки.


Кураховское направление


Здесь ВС РФ продвинулись широким фронтом к трассе Угледар-Константиновка. Российская армия двигается к Водяному, а также вдоль лесополосы у шахты Южнодонбасская-3, которая находится между Водяным и Угледаром. Кроме того, наши войска закрепились на востоке Константиновки.

Херсонское направление


Ночью десант ВСУ на 10 лодках попытался совершить очередную попытку высадки на Кинбурской косе. До берега добрались всего четыре. Бойцы казачьей бригады «Дон», несущие службу в этом районе, дали противнику достойный отпор. Потери вражеского десанта при данной операции составили 12 человек.


Таким образом, российское командование не стало снимать части с главных ударных направлений, и ВС РФ продолжают развивать свой успех по всем направлениям спецоперации.

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Обмены пленными и убитыми между Россией и Украиной прекратятся на неопределённое время
Временно прекратятся обмены пленными и убитыми между Россией и Украиной
09 августа 2024, 11:55

Фото: iStock/Tomas Ragina

Между Россией и Украиной на неопределённое время прекратятся обмены пленными и убитыми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что причиной такого шага является атака ВСУ на автомобильный пункт пропуска (АПП) «Колотиловка», где с 2022 года стороны осуществляли обмены.

Удары по АПП украинские войска начали наносить накануне днём. Сначала они сбросили несколько снарядов, предположительно, Т-90М, после чего начали бить дронами-камикадзе и сбрасывать на пункт снаряды с беспилотников. В течение нескольких часов пункт полностью сгорел.

Подчеркнём, что «Колотиловка» была единственным пунктом в зоне проведения спецоперации, где российская и украинская армии могли провести обмен бойцами.

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#военные
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#вс рф
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Глава «Ахмата» оценил силы ВС РФ для остановки ВСУ в Курской области
Алаудинов: у ВС РФ достаточно средств для остановки ВСУ на курском направлении
09 августа 2024, 11:34

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ. Об этом информирует ТАСС.
По словам Алаудинова, ситуация на курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая.

«Беспокоиться о том, что что-то может быть критическое, думаю, не нужно», — сказал он.

Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Мобильная связь и интернет в Курской области теперь доступны бесплатно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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