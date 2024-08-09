Раскрыта основная задача ЧВК «Вагнер» в Курской области

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Бойцы ЧВК «Вагнер», прибывшие в качестве резервов в Курскую область, должны будут полностью уничтожить боевиков ВСУ. Так считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Он предположил, что сейчас в Курскую область перебрасываются резервы для проведения операции по полному уничтожению противника. Матвийчук предположил, что эти профессионально подготовленные люди будут действовать на направлении главных ударов.
Накануне военный корреспондент Егор Гузенко, наиболее известный под псевдонимом «Тринадцатый», заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для противодействия ВСУ.
Кроме того, в Курскую область прибыли бойцы чеченского спецназа «Ахмат» и бойцы дивизии Донбасса, известной как «Пятнашка».
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«Они будут активными действиями — не обороной, не вытеснением, а активными действиями — выходить на линии коммуникации, не давать возможности им отходить. Главная задача сегодня, я так понимаю, не вытеснить их, а полностью уничтожить навсегда», — рассказал Матвийчук «Ленте.ру».
Накануне военный корреспондент Егор Гузенко, наиболее известный под псевдонимом «Тринадцатый», заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для противодействия ВСУ.
Кроме того, в Курскую область прибыли бойцы чеченского спецназа «Ахмат» и бойцы дивизии Донбасса, известной как «Пятнашка».
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Элина Позднякова