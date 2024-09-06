Алаудинов не смог сдержать смех, говоря о том, как ВСУ сбили российский дрон

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов со смехом рассказал о том, как солдаты Вооруженных сил Украины неудачно сбили БПЛА России в Курской области. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что Российская Федерация уже одержала победу в специальной военной операции на Украине.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
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«Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился», — сказал он в видеозаписи, размещенной на канале.
Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что Российская Федерация уже одержала победу в специальной военной операции на Украине.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
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Дарья Осипова