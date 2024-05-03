Подполье сообщило о мощном прилёте ФАБ в Харькове

Фото: iStock/Leonid Ikan
В Харькове прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, в направлении южного вокзала прилетел ФАБ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Харьков. Хорошо так прилетело. Направление южный вокзал. Дым над прилетом. Пожарные и скорые понеслись», - говорится в Telegram-канале Лебедева.
Он уточнил, что прилёт был в промзоне Холодногорского района в Ивановке. По данным сопротивления, недавно там же поразили производство беспилотников для ВСУ. Других подробностей пока не приводится.
Ранее сообщалось, что на окраине Харькова прогремел мощный взрыв.
Читайте также:
Подполье: ВС РФ ударили по порту в Очакове, где швартуются военные катера
Подполье сообщило о немецких зенитках Gepard на румынско-украинской границе
Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе
Элина Позднякова