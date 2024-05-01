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Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе

01 мая 2024, 22:57
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины в микрорайоне Таирово Киевского района Одессы.
Об этом вечером 1 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 22.00 произошел удар в районе отделения "Новой почты" в микрорайоне Таирово, Киевского района города Одессы. Площадь возгорания превышает сотню квадратных метров, а детонация была слышна. Взрыв был замечен в радиусе 20 километров, и детонация продолжается», — отметил собеседник агентства.


По словам Лебедева, удар был нанесен по складу боеприпасов, куда недавно доставили новые боеприпасы.

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В Липецкой области вводится режим воздушной опасности
Липецкий губернатор Артамонов сообщил о режиме воздушной опасности в области
01 мая 2024, 23:15

Фото: istock / Photoboyko

На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Телеграм-канале.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал глава области.
Артамонов также призвал следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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В Белгородской и Курской областях объявлена опасность атаки беспилотников
01 мая 2024, 22:17

Фото: istock / NatureNow

В Белгородской и Курской областях местные власти объявили угрозу атаки беспилотных летающих аппаратов.
Согласно сообщению в Telegram-канале МЧС Белгородской области, в регионе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Просителей призывают проявить повышенную бдительность и оставаться настороже.

В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт в своем официальном Telegram-канале сообщил о готовности сил и средств противовоздушной обороны к возможной отражению атаки беспилотников.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Старовойт.

Отмечается, что это вторая тревога в Курской области за последние несколько часов.

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Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Горловке
01 мая 2024, 21:41

Фото: iStock/RamonCast

В среду вечером украинские войска в течение 20 минут выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщениях представительства в Telegram-канале отмечается, что обстрел произошел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению от населенного пункта Дзержинск к населенному пункту Горловка (Никитовский район).

Ранее Горловка была атакована украинскими войсками с использованием беспилотника-камикадзе. Важно отметить, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.

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#обстрел
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После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары
Сальдо: после обстрелов Херсонской области ВСУ разгорелись 6 лесных пожаров
01 мая 2024, 21:24

Фото: iStock/Andrii_Chagovets

За последние два дня шесть лесных пожаров в Херсонской области были спровоцированы обстрелами украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
В результате этих инцидентов пострадали 20 гектаров лесных массивов в двух муниципальных округах: Алешкинском и Голопристанском.

Сальдо отметил, что к вечеру среды пожары были ликвидированы.

Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, стала частью Российской Федерации после референдума в сентябре 2022 года.

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#пожары
#херсонская область
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На Украине только три школы преподают русский язык
01 мая 2024, 20:17

Фото: iStock/nito100

На Украине сегодня лишь три школы продолжают преподавать русский язык, и количество учащихся, изучающих его, сократилось до 768 человек.
Такие данные в Facebook* опубликовал украинский языковой омбудсмен Тарас Креминя

В документе также отмечается, что к 2022 году число школьников, изучающих русский язык в украинских общеобразовательных учреждениях, сократилось более чем в 100 раз: с 454,8 тысячи в сентябре 2021 года до 4 тысяч человек к 1 сентября 2022 года.

С момента госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали активную борьбу не только с советской историей, но и с элементами, связанными с Россией и русским языком.

Принятый в 2019 году закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предписывает использовать украинский язык во всех сферах жизни гражданам страны.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Россия сбивает тайно поставленные американские бомбы c помощью РЭБ — BI
01 мая 2024, 18:48

Фото: iStock/vadimrysev

Российская армия сбивает американские бомбы при помощи средств радиолокационной борьбы.
Об этом сообщает Business Insider. Как заявил представитель Пентагона, разобранный и переданный Украине сбитый боеприпас стал последним, который потерпел неудачу в бою.

В свою очередь замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант отметил, что новая версия высокоточного оружия США не смогла поразить российские цели отчасти из-за успешной работы РЭБ.

Ранее украинская армия попыталась атаковать Крым, выпустив в сторону полуострова ряд американских ракет ATACMS.

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#бомба
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РВ: Скоро Армия России войдёт в Часов Яр
01 мая 2024, 18:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия активизировала свое движение к стратегически важному городу Часов Яр, пишет Telegram-канал «Русская Весна» со ссылкой на BILD.
Отмечается, что военные РФ используют тактику двойного удара, нацеливаясь на микрорайон «Канал» с востока и окружая город с севера и юга через населенные пункты Богдановка и Ивановское (Красное). Силы обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредотачиваются в центре и на севере города.

По данным издания, российским вооруженным силам удалось преодолеть канал Северский Донец — Донбасс в 1 километре к юго-востоку от Часов Яра. Эксперт по военным вопросам Юлиан Рёпке считает, что теперь лишь вопрос времени, когда они войдут в город с востока или с юга.

«Российские силы форсировали канал в Часов Яре в 1 км юго-восточнее города. Теперь это лишь вопрос времени, когда они войдут в город с востока или с юга», — пишет Рёпке.
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#рф
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ВС РФ возвели российский флаг над Работино
01 мая 2024, 18:10

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные подняли флаг над селом Работино, пишет РИА Новости.
Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Накануне он сообщал, что Работино находится под полным контролем российской армии. На этом участке фронте в последнее время между ВС РФ и ВСУ проходили ожесточённые бои.

Ранее участники подпольной организации сопротивления «Свободный Херсон» рассказали, что украинские военнослужащие ведут себя в подконтрольном им Херсоне «как последние трусы».

Они прячутся за спинами мирных граждан и запускают ударные БПЛА с крыш жилых домов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#вс рф
#флаг
#работино
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В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Forbes: 47-я бригада ВСУ потеряла сотни солдат и 40 МБП Bradley
01 мая 2024, 18:09

Фото: istockphoto/Leestat

Военный аналитик журнала Forbes Дэвид Экс сообщил, что 47-я механизированная бригада Украины понесла серьезные потери: сотни солдат, около 40 боевых машин М-2 и пять танков М-1 Abrams.
Экс отметил, что бригада пережила тяжелые боевые действия и находится в неотложной потребности в отдыхе. Однако, несмотря на это, командование Вооруженных Сил Украины отправило ее на сложные задачи после провала обороны у села Очеретино в Донецкой Народной Республике.

«Цена, понесенная примерно двумя тысячами солдатами 47-й механизированной бригады, была огромной. Бригада остро нуждается в отдыхе, перезагрузке и реорганизации», — подчеркнул обозреватель.
По его словам, командование бригады эвакуировало выжившую технику с передовой, опасаясь атак российских беспилотников.

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