Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе

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Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины в микрорайоне Таирово Киевского района Одессы.
Об этом вечером 1 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
По словам Лебедева, удар был нанесен по складу боеприпасов, куда недавно доставили новые боеприпасы.
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«В 22.00 произошел удар в районе отделения "Новой почты" в микрорайоне Таирово, Киевского района города Одессы. Площадь возгорания превышает сотню квадратных метров, а детонация была слышна. Взрыв был замечен в радиусе 20 километров, и детонация продолжается», — отметил собеседник агентства.
По словам Лебедева, удар был нанесен по складу боеприпасов, куда недавно доставили новые боеприпасы.
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Артем Кузьмин