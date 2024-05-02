Подполье сообщило о немецких зенитках Gepard на румынско-украинской границе

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Немецкие самоходные зенитные установки Gepard были замечены в городе Килия-Веке на румынско-украинской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, пророссийские активисты сфотографировали западную технику, которая размещена через реку Дунай от города Килия Одесской области. Он отметил, что пока не известно готовят немецкие самоходные зенитные установки Gepard к боевым действиям или к отправке на Украину.
Координатор подполья сообщил, что в Одесской области активисты фиксируют скапливание значительных сил на румынской границы. Через мосты в населенных пунктах Затока и Маяки по ночам в сторону Украины едут груженые составы. По его словам, в ангарах аэропорта в городе Измаил, который сейчас не действует, ВСУ разместили несколько пикапов с крупнокалиберными зенитными пулеметами. Они используют их для защиты акватории Дуная от ударов беспилотников РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по ангару с украинской техникой в селе Дмитровка Николаевской области. По его словам, украинские источники утверждали, что в уничтоженных ангарах ничего не было, однако, «то, чего «не было» вывозили грузовиками», заключил Лебедев.
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Дарья Осипова