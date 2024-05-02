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Подполье сообщило о немецких зенитках Gepard на румынско-украинской границе

02 мая 2024, 08:24
Фото: iStock/Ruthie Arora

Фото: iStock/Ruthie Arora

Немецкие самоходные зенитные установки Gepard были замечены в городе Килия-Веке на румынско-украинской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, пророссийские активисты сфотографировали западную технику, которая размещена через реку Дунай от города Килия Одесской области. Он отметил, что пока не известно готовят немецкие самоходные зенитные установки Gepard к боевым действиям или к отправке на Украину.

Координатор подполья сообщил, что в Одесской области активисты фиксируют скапливание значительных сил на румынской границы. Через мосты в населенных пунктах Затока и Маяки по ночам в сторону Украины едут груженые составы. По его словам, в ангарах аэропорта в городе Измаил, который сейчас не действует, ВСУ разместили несколько пикапов с крупнокалиберными зенитными пулеметами. Они используют их для защиты акватории Дуная от ударов беспилотников РФ.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по ангару с украинской техникой в селе Дмитровка Николаевской области. По его словам, украинские источники утверждали, что в уничтоженных ангарах ничего не было, однако, «то, чего «не было» вывозили грузовиками», заключил Лебедев.

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В МВД предложили сделать обязательным флаг России на номерах автомобилей
«Коммерсантъ»: МВД хочет сделать обязательным флаг РФ на автомобильных номерах
02 мая 2024, 08:58

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Российский флаг может стать обязательным атрибутом номерных знаков машин в РФ. Об этом информирует «Коммерсантъ».
В настоящее время не уточняется, когда нововведение вступит в силу. По информации источника, поправки предлагается внести в ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств».

На сегодняшний день наличие российского флага на автомобильных номерах не является обязательным. Введение данной нормы предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, нововведение не будет иметь обратной силы. Отмечается, что водителей, которые уже получили номера без триколора, поправки касаться не будут.

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С рыбопромышленников Дальнего Востока взыскали миллиарды рублей
02 мая 2024, 08:31

Фото: iStock/gorodenkoff

Арбитражный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к Дмитрию Дремлюге и ряду других ответчиков по делу о незаконной добыче водных биоресурсов. Сумма требований составила 17,4 млрд рублей. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Иск был подан надзорным органом не только к физическим, но и юридическим лицам.

Напомним, Генпрокуратура направила судебный иск в январе. По делу о незаконной добыче ресурсов требовалось привлечь к ответственности «крабовых королей». Общая сумма иска ко всем фигурантам дела составила 358 млрд рублей. В числе ответчиков были Дмитрий Дремлюга и Олег Кан. Последний в марте 2024 года был заочно приговорен к 17 годам колонии за организацию убийства предпринимателя.

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#суд
#генпрокуратура
#меры
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В МИД Украины заявили о повреждении более половины энергосистемы Украины
Глава МИД Украины Кулеба: более половины всей энергосистемы страны повреждено
02 мая 2024, 03:56

Фото: istock / vladj55

Более половины всей энергосистемы Украины повреждено. Об это сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба интервью изданию Foreign Policy.
На Украине в последнее время из-за серьезных повреждений ряда объектов генерации и передачи электроэнергии наблюдается дефицит мощности в сетях. Энергосистема регулярно привлекает аварийную помощь из-за границы, часто на протяжении всех суток, существенными являются и объемы импорта. Граждан призывают не включать энергоемкие приборы во время пиковых нагрузок утром и вечером.

Ранее Кулеба заговорил о «коммуникациях» с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#энергетика
#электроэнергия
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Постпред Украины при ООН намекнул на атаку на Крымский мост
Постпред Украины при ООН Кислица намекнул на будущий удар по Крымскому мосту
02 мая 2024, 02:03

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в X намекнул на готовящуюся атаку на Крымский мост.
Кислица опубликовал коллаж, который содержит 6 «основных типов мостов на 2024 год». В частности, на картинках показаны Арочные мосты, Консольные мосты, Вантовые мосты, Подвесные мосты, Связанные арочные мосты, Керченские мосты. У последней надписи отсутствует изображение.

В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру
В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру

До этого посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс выложил подобный пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. Экс-глава литовского МИД опубликовал коллаж с изображением моста и кадром пуска ракеты.

Запись Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сказав, что он еще пожалеет «о всех подобных оплошностях».

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев допустил повторение атак Крыма с использованием ракет ATACMS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мост
#пост
#крымский мост
#ракеты
#полянский
#удар
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Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
ТАСС: Медведчук назвал имена организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
02 мая 2024, 00:24

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в интервью ТАСС назвал имена организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
Председателя движения «Другая Украина» заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланировано и разработано с целью устрашения. На тот момент исполняющим обязанности президента Украины являлся Александр Турчинов.

Как утверждает Медведчук, в обсуждении участвовали экс-глава МВД Арсен Аваков, руководитель СБУ Валентин Наливайченко и секретарь СНБО Андрей Парубий. К консультациям по операции также был привлечен глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский.

Политик добавил, что доставку исполнителей на место обеспечивал, в том числе Игорь Палица, руководящий акцией на месте. Сообщается, что за «успешное» проведение 6 мая 2014 года его назначили губернатором Одесской области.

«То, что за 10 лет это страшное, жестокое преступление, а только официальное число заживо сожженных — 48 человек, не заинтересовало западную «демократию», говорит о том, что идеологами, заказчиками и исполнителями были нацисты, которых иначе как озверевшими фашистами назвать нельзя», — подытожил Медведчук.
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#преступление
#мвд
#флаг
#украина
#сво
#сбу
#пожар
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Пример ветеранов Великой Отечественной войны вдохновляет и сейчас — Путин
01 мая 2024, 20:01

Фото: сайт Кремля

Нравственный пример ветеранов ВОВ служит опорой и в эпоху испытаний, которую сейчас переживает РФ, сообщается на сайте Кремля.
Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

Глава государства выразил надежду, что фестиваль вызовет масштабный интерес участников и станет грандиозным событием в числе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

По его словам, идея проведения фестиваля служит сбережению культурного и исторического наследия, памяти о событиях ВОВ, о подвиге российского народа, отстоявшего свободу Отчизны и разгромившего нацизм.

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#владимир путин
#великая отечественная война
#фестиваль
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Собчак разоблачила реальный способ рождения детей Пугачёвой и Галкина*
Никаких чудес нет: Собчак развеяла миф о заморозке яйцеклеток у женщина за 60
01 мая 2024, 19:08

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Журналист и телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм «ЭКО: дикие мифы и неудобная правда. Что творится в лаборатории с эмбрионами? Научные эксперименты», в котором разоблачила неудобную правду о рождении детей российских звёзд. Ролик опубликован на её YouTube-канале.
Собчак побеседовала со специалистами, которые занимаются бесплодием и процедурами ЭКО, включая репродуктологов Ольгу Балахонцеву и Татьяну Румянцеву.

Ведущая задала им вопрос о женщинах за 60, которые утверждают, что им удалось завести детей, заморозив яйцеклетки, намекая на некоторых российских звёзд. Специалисты ответили, что предельный возраст для заморозки яйцеклетки — 45 лет.

«Если вы видите взрослую женщину, это, значит, просто донорски подбирается (яйцеклетка — ред.) сейчас, уже довольно точно, черты лица, но это чужая яйцеклетка, никаких чудес нет», — заключила Собчак.

​Телеведущая подчеркнула, что 20 лет назад подобные технологии ещё не существовали.

Напомним, Алла Пугачёва утверждает, что заморозила свои яйцеклетки в 2002 году. Так ей удалось родить детей в 64 года при помощи суррогатной матери.

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#алла пугачёва
#максим галкин
#дети
#врачи
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Завершилось Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства
01 мая 2024, 18:02

Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

30 апреля завершилось Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства, об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Вчера завершилось Всероссийское онлайн-голосование. В этом году в нем приняло участие более 855 тыс. человек, что на 140 тыс. превысило показатели прошлого года. Платформа для голосования za.gorodsreda существует с 2021 года. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Уточняется, что к реализации проектов приступят в 2025 году.

Напомним, ранее в пресс-службе Московской области сообщили, что в Черноголовке вскоре завершат благоустройство зоны отдыха «Южное озеро». Подробнее о проекте читайте в материале «Радио 1».

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#московская область
#министерство благоустройства мо
#голосование
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Воробьёв поздравил с днём рождения ветерана труда Ермолову из Черноголовки
01 мая 2024, 17:50

Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

В праздник Весны и Труда свой 85-й день рождения отметила ветеран труда из Черноголовки Людмила Ермолова, об этом сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Московской области.
«За плечами Людмилы Ивановны Ермоловой 55 лет трудового стажа. Она работала сначала экономистом, а затем начальником отдела кадров на Комбинате производственных предприятий. Много занималась общественной работой — и как секретарь партбюро, и как депутат Совета депутатов в Черноголовке», — уточнили в пресс-службе.

С поздравлениями в гости к Ермоловой приехал глава Подмосковья Андрей Воробьёв.

«От всего сердца хочу поздравить вас с днём рождения! Что пожелать человеку, умудренному опытом, прошедшему такой огромный трудовой и общественный путь — только здоровья и чтобы близкие всегда были рядом», — поздравил Ермолову губернатор.

Воробьёв также отметил, ​что подходя к подъезду он встретил местных жителей, которые тоже передали ветерану свои поздравления.

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#черноголовка
#андрей воробьёв
#день рождения
#ветеран
#московская область
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