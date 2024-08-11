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Подполье сообщило о мощном взрыве в Краматорске после удара по местам дислокации ВСУ

Подполье: удары нанесены по местам дислокации ВСУ в Краматорске
11 августа 2024, 09:04
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев написал в своем Telegram-канале, что в Краматорске прогремел мощный взрыв в месте дислокации ВСУ.
Лебедев отметил, что после взрывов в городе начались перебои с интернетом. Уточняется, что в некоторых домах было повреждено остекление.

Координатор николаевского подполья заключил, что удар также поразил небольшой склад ВСУ.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#спецоперация
Боеприпас «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в курском приграничье
МО РФ: барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в курском приграничье
11 августа 2024, 09:31

Фото: iStock/dr_evil

Барражирующий боеприпас «Ланцет» ВС России уничтожил украинский танк Т-80 в приграничном районе Курской области. Об этом заявили в Минобороны России.
Уточняется, что в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк противника был полностью ликвидирован. В российском оборонном ведомстве пояснили, что кадры объективного контроля, которые были получены в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении вражеской боевой машины.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Стало известно, прорвали ли ВСУ оборону в слободе Белая Курской области на самом деле
РИА Новости: ситуация в слободе Белая в Курской области спокойная
11 августа 2024, 09:28

Фото: iStock/Anna_Anikina

Ситуация в слободе Белая Беловского района в Курской области спокойная, боевые действия не ведутся, об этом сообщает корреспондент издания РИА Новости.
Прежде в Сети появилась информация о том, что ВСУ якобы прорвали оборону ВС РФ и зашли в населённый пункт.

По словам журналиста, в окрестностях слободы не слышно звуков стрельбы и присутствия противника не зафиксировано.

«Я специально проехал по окружной дороге. Нет противника, боев нет, никакая Обоянь стрельбу не слышит. Пока я сюда ехал и правда в небе что-то сбили, но скорее всего это был БПЛА», — оценил обстановку корреспондент.

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#бпла
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#вс рф
#пво
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Пленный солдат рассказал о нехватке бойцов и боеприпасов у ВСУ
Пленный боец ВСУ Жидан рассказал о нехватке солдат и боеприпасов у ВСУ
11 августа 2024, 09:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный военнослужащий 65-й механизированной бригады ВСУ сержант Василий Жидан заявил, что в украинских войсках сложилась плачевная ситуация из-за отсутствия живой силы, боеприпасов, а также падения морального духа среди бойцов. Об этом пишет ТАСС.
Жидан отметил, что украинцы уже давно не хотят воевать. По его словам, в СМИ пишут о том, что ВСУ идут вперед, однако «они идут не вперед, а в одну сторону и все».

Уточняется, что солдат украинской армии попал в плен к российским военным в ходе боевых действий на территории Луганской народной республики.

Ранее сообщалось, что штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» захватили в плен несколько солдат 65-й механизированной бригады ВСУ в ходе боев на территории ЛНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Российские военные уничтожили колонну техники ВСУ под Курском
Расчет «Торнадо-С» уничтожил технику и до 20 военных ВСУ в Курской области
11 августа 2024, 09:08

Фото: iStock/Zeferli

Российские военные из РСЗО «Торнадо-С» уничтожил колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и до 20 военных в приграничном районе Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Кроме того, ВС РФ удалось поразить пять автомобилей противника.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ совершили массированную атаку дронами. Минувшей ночью БПЛА противника были уничтожены над Курской, Белгородской и Воронежской областями. Также было перехвачено четыре ракеты «Точка-У».
Жертв среди мирного населения удалось избежать.

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#военные
#бпла
#всу
#вс рф
#ракеты
#пво
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ПВО сбила 32 дрона ВСУ и четыре ракеты «Точка-У» над российскими областями
МО РФ: ПВО сбила 32 украинских дрона и 4 ракеты «Точка-У» над 5 регионами РФ
11 августа 2024, 08:42

Фото: iStock/vadimrysev

Российская ПВО за ночь сбила 32 украинских беспилотника и четыре ракеты «Точка-У» над российскими областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что 14 вражеских дронов и 4 ракеты были ликвидированы над территорией Курской области, 16 беспилотников сбиты над Воронежской областью, три БПЛА – над Белгородской областью. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что украинская армия за минувшие сутки потеряли до 175 военных и 36 единиц бронетехники на Курском направлении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
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#всу
#ракеты
#солдат
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Российские военные захватили в плен украинских солдат в ЛНР
Штурмовики захватили в плен несколько военнослужащих 65-й бригады ВСУ в ЛНР
11 августа 2024, 08:18

Фото: iStock/Sinenkiy

Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» захватили в плен несколько солдат 65-й механизированной бригады ВСУ в ходе боев на территории Луганской народной республики. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что взятые в плен украинские боевики рассказали о коррупции в рядах ВСУ, а также о том, что в подразделениях отсутствует какое-либо управление. Также они сообщили о практике запугивания личного состава.

Пленные были шокированы условиями проживания и обеспечения быта на линии боевого соприкосновения, а также отношением командиров.

Напомним, уже более двух лет киевский режим отказывается забирать украинских солдат, которые сдались в плен. Пленные украинцы отмечают хорошее отношение администрации и благодарят российских военных за то, что сохранили им жизнь.

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В Курской области заявили об «очередной вероломной атаке» по мирному населению
Смирнов: ВСУ совершили вероломную атаку по мирному населению в Курской области
11 августа 2024, 08:05

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале прокомментировал падение сбитой ракеты на жилой дом в Курске.
По словам Смирнова, противник «нанес очередную вероломную атаку по мирному населению региона». Он отметил, что в результате произошедшего есть пострадавшие, всем оказывается необходимая помощь.

Смирнов заключил, что никто не погиб.

Напомним, в ночь на 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, из-за чего на месте падения возник пожар. Позже региональное управление МЧС России сообщило о ликвидации огня. По факту произошедшего пострадали 13 человек.

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Жители Курска рассказали о падении ракеты ВСУ на жилой дом
«Известия»: куряне рассказали о моменте падения ракеты на жилой дом
11 августа 2024, 07:20

Фото: iStock/Srdjanns74

Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске в тот момент, когда люди ложились спать. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.
По словам одной из местных жительниц, удар был настолько сильным, что все «сразу же подскочили». Другая жительница дома сравнила силу удара украинской ракеты с захлестывающей волной.

«Стекла посыпались, шторки отлетели, жалюзи ― всё отвалилось. Мы вышли ― всё в дыму, просто ужас», — рассказала женщина.

Уточняется, что на месте ЧП были обнаружены 3 сгоревшие машины. Также около дома найдены осколки ракеты.

Напомним, в ночь на 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, из-за чего на месте падения возник пожар. Позже региональное управление МЧС России сообщило о ликвидации огня. По факту произошедшего пострадали 13 человек.

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Times: Зеленский не спасет Киев от поражения атакой на Курскую область
11 августа 2024, 07:08

Украинский лидер Владимир Зеленский атакой на Курскую область отчаянно пытается спасти Киев от неминуемого поражения. Об этом информирует The Times.
По словам журналиста Майкла Кларка, киевский режим готов жертвовать жизнями своих военных и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Он отметил, что атака на Курскую область является самонадеянным и рискованным решением со стороны Зеленского.

Атака ВСУ в Курской области не поменяет ход боевых действий, заключил журналист.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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