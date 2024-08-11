Подполье сообщило о мощном взрыве в Краматорске после удара по местам дислокации ВСУ

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев написал в своем Telegram-канале, что в Краматорске прогремел мощный взрыв в месте дислокации ВСУ.
Лебедев отметил, что после взрывов в городе начались перебои с интернетом. Уточняется, что в некоторых домах было повреждено остекление.
Координатор николаевского подполья заключил, что удар также поразил небольшой склад ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Координатор николаевского подполья заключил, что удар также поразил небольшой склад ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова