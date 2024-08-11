В Курской области заявили об «очередной вероломной атаке» по мирному населению

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале прокомментировал падение сбитой ракеты на жилой дом в Курске.
По словам Смирнова, противник «нанес очередную вероломную атаку по мирному населению региона». Он отметил, что в результате произошедшего есть пострадавшие, всем оказывается необходимая помощь.
Смирнов заключил, что никто не погиб.
Напомним, в ночь на 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, из-за чего на месте падения возник пожар. Позже региональное управление МЧС России сообщило о ликвидации огня. По факту произошедшего пострадали 13 человек.
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Смирнов заключил, что никто не погиб.
Напомним, в ночь на 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, из-за чего на месте падения возник пожар. Позже региональное управление МЧС России сообщило о ликвидации огня. По факту произошедшего пострадали 13 человек.
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Екатерина Коршунова