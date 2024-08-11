ПВО сбила 32 дрона ВСУ и четыре ракеты «Точка-У» над российскими областями

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Российская ПВО за ночь сбила 32 украинских беспилотника и четыре ракеты «Точка-У» над российскими областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что 14 вражеских дронов и 4 ракеты были ликвидированы над территорией Курской области, 16 беспилотников сбиты над Воронежской областью, три БПЛА – над Белгородской областью. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.
Ранее сообщалось, что украинская армия за минувшие сутки потеряли до 175 военных и 36 единиц бронетехники на Курском направлении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что украинская армия за минувшие сутки потеряли до 175 военных и 36 единиц бронетехники на Курском направлении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова