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ПВО сбила 32 дрона ВСУ и четыре ракеты «Точка-У» над российскими областями

МО РФ: ПВО сбила 32 украинских дрона и 4 ракеты «Точка-У» над 5 регионами РФ
11 августа 2024, 08:42
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Российская ПВО за ночь сбила 32 украинских беспилотника и четыре ракеты «Точка-У» над российскими областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что 14 вражеских дронов и 4 ракеты были ликвидированы над территорией Курской области, 16 беспилотников сбиты над Воронежской областью, три БПЛА – над Белгородской областью. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что украинская армия за минувшие сутки потеряли до 175 военных и 36 единиц бронетехники на Курском направлении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#ракеты
#солдат
Российские военные захватили в плен украинских солдат в ЛНР
Штурмовики захватили в плен несколько военнослужащих 65-й бригады ВСУ в ЛНР
11 августа 2024, 08:18

Фото: iStock/Sinenkiy

Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» захватили в плен несколько солдат 65-й механизированной бригады ВСУ в ходе боев на территории Луганской народной республики. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что взятые в плен украинские боевики рассказали о коррупции в рядах ВСУ, а также о том, что в подразделениях отсутствует какое-либо управление. Также они сообщили о практике запугивания личного состава.

Пленные были шокированы условиями проживания и обеспечения быта на линии боевого соприкосновения, а также отношением командиров.

Напомним, уже более двух лет киевский режим отказывается забирать украинских солдат, которые сдались в плен. Пленные украинцы отмечают хорошее отношение администрации и благодарят российских военных за то, что сохранили им жизнь.

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В Курской области заявили об «очередной вероломной атаке» по мирному населению
Смирнов: ВСУ совершили вероломную атаку по мирному населению в Курской области
11 августа 2024, 08:05

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале прокомментировал падение сбитой ракеты на жилой дом в Курске.
По словам Смирнова, противник «нанес очередную вероломную атаку по мирному населению региона». Он отметил, что в результате произошедшего есть пострадавшие, всем оказывается необходимая помощь.

Смирнов заключил, что никто не погиб.

Напомним, в ночь на 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, из-за чего на месте падения возник пожар. Позже региональное управление МЧС России сообщило о ликвидации огня. По факту произошедшего пострадали 13 человек.

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Жители Курска рассказали о падении ракеты ВСУ на жилой дом
«Известия»: куряне рассказали о моменте падения ракеты на жилой дом
11 августа 2024, 07:20

Фото: iStock/Srdjanns74

Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске в тот момент, когда люди ложились спать. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.
По словам одной из местных жительниц, удар был настолько сильным, что все «сразу же подскочили». Другая жительница дома сравнила силу удара украинской ракеты с захлестывающей волной.

«Стекла посыпались, шторки отлетели, жалюзи ― всё отвалилось. Мы вышли ― всё в дыму, просто ужас», — рассказала женщина.

Уточняется, что на месте ЧП были обнаружены 3 сгоревшие машины. Также около дома найдены осколки ракеты.

Напомним, в ночь на 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, из-за чего на месте падения возник пожар. Позже региональное управление МЧС России сообщило о ликвидации огня. По факту произошедшего пострадали 13 человек.

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В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО
Times: Зеленский не спасет Киев от поражения атакой на Курскую область
11 августа 2024, 07:08

Украинский лидер Владимир Зеленский атакой на Курскую область отчаянно пытается спасти Киев от неминуемого поражения. Об этом информирует The Times.
По словам журналиста Майкла Кларка, киевский режим готов жертвовать жизнями своих военных и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Он отметил, что атака на Курскую область является самонадеянным и рискованным решением со стороны Зеленского.

Атака ВСУ в Курской области не поменяет ход боевых действий, заключил журналист.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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В Киеве повторно объявили воздушную тревогу
11 августа 2024, 03:25

Фото: istock / Harry Wedzinga

Ночью в Киеве была повторно объявлена тревога, передает РИА Новости.
Ранее в Киеве прогремел ряд взрывов. Также взрывы зафиксировали в Полтавской области Украины.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, помимо Киева, тревога была объявлена также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

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#украина
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В Киеве прогремели взрывы
Reuters: в Киеве прозвучало множество взрывов
11 августа 2024, 01:01

Фото: iStock/aapsky

Взрывы прогремели в Киеве, сообщило агентство Reuters на основе данных очевидцев.
Ранее стало известно, что над Курском была активирована система противовоздушной обороны (ПВО). Раздалось около 10 взрывов. Незадолго до этого было объявлено о ракетной опасности.

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#ракетная опасность
#курская область
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На Украине прогремел ряд взрывов
«Общественное»: в Харькове и Сумах прогремел ряд взрывов
10 августа 2024, 23:42

Фото: iStock/trikolor

Взрывы прогремели в нескольких городах Украины, сообщает украинское издание «Общественное».
Серия взрывов прозвучала в Сумах и Харькове, предположительно, за пределами города. Другой информации на данный момент не поступила.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровых преобразований Украины, воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, а также в некоторых районах Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Киевом.

Ранее взрыв произошел в Харькове во время воздушной тревоги. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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Минобороны Украины планирует создание онлайн-военкомата

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#украина
#воздушная тревога
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#запорожская область
#харьковская область
#взрыв
#киев
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Минобороны Украины планирует создание онлайн-военкомата
10 августа 2024, 23:19

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Министерство обороны Украины планирует превратить приложение для обновления учетных данных «Резерв+» в онлайн-военкомат. Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко, передает украинское информационное агентство УНН.
По ее словам, этот сервис позволит военнообязанным студентам подать заявление на отсрочку от мобилизации.

«Думаем запустить онлайн-рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов. Вообще у нас идея в том, чтобы сделать "Резерв " онлайн-ТЦК (аналог российского военкомата), – объяснила она.

Как пояснила Черногоренко, частично сервис будет доступен начиная с осени.

Ранее в июле Министерство обороны Украины заявило о повышении темпов роста мобилизации после принятия соответствующего закона.

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#мобилизация
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В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Под Днепропетровском и еще в двух областях Украины объявлена воздушная тревога
10 августа 2024, 22:44

Фото: istockphoto/Photoboyko

Под украинскими Сумами, Харьковом и Днепропетровском была объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно из информации онлайн-карты Минцифры Украины.
Российская спецоперация на Украине продолжается. Ранее сообщалось, что в результате удара со стороны боевиков ВСУ пострадали 14 мирных жителей в Донецкой народной республике. По сообщению главы региона Дениса Пушилина, пострадали также жилые дома, два торговых центра и автомобиль.

Кроме того, ожесточенные бои сейчас идут в приграничье в Курской области, где украинские боевики хотели прорваться на территорию РФ 6 августа. ВС России, погранслужба ФСБ и Росгвардия дают противнику отпор.

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