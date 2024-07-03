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Подполье сообщило о поражении складов ВСУ в Запорожской области

Лебедев: ВС РФ ударили по ангарам с артиллерией ВСУ в Запорожской области
03 июля 2024, 13:13
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по ангарам с артиллерией украинских войск на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Лебедева, под удар реактивных системы залпового огня, артиллерийский обстрел и атаку БПЛА попало село Новоандреевка. Он добавил, что целью российских войск стали ангары, которые находятся на западной окраине населенного пункта.

Лебедев заключил, что ВСУ хранили в них тяжелую технику и укрывали артсистемы.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#село
#вс рф
#удар
Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в районе Новороссийска
03 июля 2024, 12:19

Минобороны России показало в своем Telegram-канале кадры уничтожения в Черном море безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Новороссийска.
Катеры противника были уничтожены дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в результате атаки украинских боевиков на Новороссийск незначительные повреждения получили коммерческие помещения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украинским боевикам приходится воевать с трупами в окопах
03 июля 2024, 12:15

Фото: istockphoto / Michele Ursi

Солдаты ВСУ, оказавшись под огнем российских военных, сообщают, что не успевают эвакуировать погибших из окопов.
В украинских социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео, которое иллюстрирует трудности, с которыми сталкиваются украинские военные. На записи один из украинских солдат рассказывает, что под Работино в Запорожской области они оказались в очень тяжёлой ситуации.

«Так вот мы и ведём войну. Вот уже вторые сутки в аду под сильным огнём. Прошли через настоящее пекло. <...> Мы стараемся доставить нашего соратника до точки эвакуации, хотя даже не знаем, кто он. Уже начал разлагаться», — жалуется боец ВСУ.

Украинские власти также подтверждают огромные потери ВСУ под Работино. Недавно депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что это село стало местом, где погибли многие украинские солдаты и была уничтожена военная техника. Это вызывает тревогу в высших руководящих кругах ВСУ.

Ситуация для ВСУ усугубляется тем, что наиболее опытные и преданные идеалам части украинской армии были уничтожены за два с лишним года боевых действий. В то же время новички, которых киевский режим пытается быстро отправить на фронт, массово погибают, не получив должной боевой подготовки.

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#всу
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BI: Новая российская ракета ФАБ-3000 М-54 может изменить конфликт на Украине
03 июля 2024, 11:13

Фото: istockphoto / aapsky

На Западе забили тревогу из-за решения России впервые применить новый боеприпас, который может сильно повлиять на ход конфликта, сообщили в издании Business Insider.
«Воздушно-космические силы России применяют на территории Украины новый тип боеприпасов, который может значительно повлиять на ход боевых действий», — говорится в публикации.

В июне российская авиация впервые применила планирующую бомбу ФАБ-3000 М-54. Это может быть очень опасно для украинских военных. Планирующая бомба сбрасывается вне зоны действия украинской ПВО, что делает её ещё более опасной.

Российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наёмников, а также по объектам инфраструктуры, связанным с ВСУ: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом, как неоднократно подчёркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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ВС РФ заняли значительную часть Нью-Йорка
03 июля 2024, 10:58

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

На торецком направлении российские военные добились успеха и значительно продвинулись от города Горловка к его южным окраинам.
Группировка войск «Центр» заняли значительную часть пригородного посёлка Нью-Йорк, который находится на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в телеграмм-канале «Военкоры русской весны».

«19 июня группировка войск «Центр» неожиданным ударом прорвала оборону ВСУ у Горловки и ворвалась на окраины посёлка Нью-Йорк. Этот посёлок превратился в мощный укрепрайон, но его взятие значительно облегчит штурм Торецка и дальнейшее продвижение на Константиновку с целью охвата Часов Яра», — говорится в сообщении.

Одновременно с ударом с юга российские войска штурмуют Торецк с востока. Здесь им удалось захватить мощный укрепрайон через подземный ход.

Посёлок Нью-Йорк был основан немецкими колонистами в конце XIX века. В 1951 году он был переименован в Новгородское, а в 2021 году ему вернули прежнее название.

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#оборона
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В Одессе рано утром прогремел взрыв
03 июля 2024, 10:25

Фото: istockphoto / RamonCast

Взрыв произошел в городе Одесса на юге Украины, сообщило издание «Зеркало недели».
Взрыв возможно связан с работой системы противовоздушной обороны. Сейчас воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины, включая Одесскую область.

«По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.Местные власти не давали комментариев по поводу взрыва в Одессе», — отметили в издательстве.

Ранее поступала информация о взрыве в Одессе, который произошёл в нескольких метрах от берега, где в тот момент находились люди.

29 июня было зафиксировано несколько взрывов в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. А 27 июня произошёл взрыв на энергетическом объекте в центре Киева, после чего начался пожар.

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В Киевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет
03 июля 2024, 10:09

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Супермаркет сгорел в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам очевидцев, был слышен сильный взрыв, который выбил окна в соседнем здании. Уточняется, что фрагменты магазина разнесло вокруг в радиусе нескольких десятков метров.

На данный момент пожарные работают над ликвидацией пожара. Кроме супермаркета, пострадали также здания автомойки, станции технического обслуживания и медучреждения.

Ранее сообщалось, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Объект был поврежден в результате произошедших взрывов.

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Марочко: ВСУ лишились взводного опорного пункта под Кременной
03 июля 2024, 09:24

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Подполковник в отставке Андрей Марочко написал в социальной сети «ВКонтакте», что в районе Кременной бойцы ВС РФ захватили взводный опорный пункт ВСУ, взяв его в «огневой мешок».
Он отметил, что российские военные лишили украинских боевиков, которые находились на опорном пункте в Кременском лесу, возможности проводить ротацию и оставили их без снабжения. Марочко подчеркнул, что враг понес большие потери, после чего оставил занимаемые позиции и сбежал.

Ранее сообщалось, что военные группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк США Abrams на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Объект инфраструктуры повреждён в подконтрольной ВСУ части Херсонской области
03 июля 2024, 09:02

Фото: iStock/aapsky

Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин написал в своем Telegram-канале, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Отмечается, что объект получил повреждения в результате серии взрывов. Прокудин не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.

Ранее сообщалось, что вчера в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В Салтовском районе прозвучали два мощных взрыва. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вс рф
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ВСУ оставляют пригород Часова Яра, ВС РФ форсируют Северский Донец: последние новости СВО
03 июля 2024, 08:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия вынуждает противника оставить позиции на Часовоярском направлении. Кроме того, ВС РФ предприняли новую тактику для срыва снабжения ВСУ. О том, где удалось продвинуться российским бойцам и куда отступила украинская армия расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Тяжелые бои продолжаются в Волчанске. ВСУ стремятся выбить ВС РФ с занимаемых позиций в Глубоком. Неожиданный маневр ВС РФ предприняли в Волчанске. Российская армия форсировала реку Северский Донец и создала плацдарм в тылу волчанской группировки противника. Такой шаг позволит создать помехи логистике ВСУ и оставить группировку противника без снабжения.

Запорожское направление


Стороны противостояния активно применяют средства дальнего поражения. По всей линии фронта преимущественно идут позиционные бои. Российские штурмовики продолжают закрепляться в Работино и продвигаются дальше.


Донецкое направление


ВС РФ стремятся вытеснить противника из Константиновки и Парасковиевки. Тактические успехи российской армии зафиксированы в Красногоровке. С тяжелыми боями российские войска продолжают улучшать свои позиции в районе Карловки и по обе стороны Карловского водохранилища.


Снайперы отряда «Невский» уничтожили снайпера ВСУ в дуэли под Часов Яром
Снайперы отряда «Невский» уничтожили снайпера ВСУ в дуэли под Часов Яром

Часовоярское направление


Российским войскам удалось заставить ВСУ оставить восточный пригород Часова Яра. Идет зачистка населенного пункта. Противник отошел на ранее подготовленные позиции за каналом Северский Донец – Донбасс.


Северское направление


На Северском направлении идут боестолкновения в Спорном, а также к северу от него. Линия боевого соприкосновения остается прежней.

Авдеевское направление


На Авдеевском направлении ВС РФ расширили зону контроля в полях к северо-западу от Новопокровского, а также завязали бои за крупный укрепрайон к югу от Сокола.

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