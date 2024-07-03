Подполье сообщило о поражении складов ВСУ в Запорожской области

Фото: iStock/zim286
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по ангарам с артиллерией украинских войск на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Лебедева, под удар реактивных системы залпового огня, артиллерийский обстрел и атаку БПЛА попало село Новоандреевка. Он добавил, что целью российских войск стали ангары, которые находятся на западной окраине населенного пункта.
Лебедев заключил, что ВСУ хранили в них тяжелую технику и укрывали артсистемы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в районе Новороссийска
В Киевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет
Марочко: ВСУ лишились взводного опорного пункта под Кременной
Лебедев заключил, что ВСУ хранили в них тяжелую технику и укрывали артсистемы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в районе Новороссийска
В Киевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет
Марочко: ВСУ лишились взводного опорного пункта под Кременной
Екатерина Коршунова