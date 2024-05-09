Подполье сообщило о трех «прилетах» по Одесской области

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Минувшей ночью в Одесской области прогремели три взрыва. Три «прилета» зафиксированы в районе портовой инфраструктуры. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев изданию РИА Новости.