Подполье сообщило о трех «прилетах» по Одесской области

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Минувшей ночью в Одесской области прогремели три взрыва. Три «прилета» зафиксированы в районе портовой инфраструктуры. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев изданию РИА Новости.
По его словам, один взрыв прогремел в Черноморске, второй в районе порта в Аккермане. Лебедев отметил, что было еще одно попадание.
Перед серией взрывов в регионе сработали сигналы оповещения.
Прежде сообщалось о пресечении попытки террористической атаки со стороны ВСУ российской системой ПВО. Средства обороны уничтожили 2 беспилотника над Клинцовским районом Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал.
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Перед серией взрывов в регионе сработали сигналы оповещения.
Прежде сообщалось о пресечении попытки террористической атаки со стороны ВСУ российской системой ПВО. Средства обороны уничтожили 2 беспилотника над Клинцовским районом Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал.
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Анастасия Хохлова