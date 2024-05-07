Подполье: ВС России нанесли удар по свежим силам ВСУ в селе Гремяч

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по свежим силам украинской армии в Черниговской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лебедева, ранее поступала информация о том, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Он отметил, что ракетные удары были связаны с этими данными.
Лебедев добавил, что в настоящее время итоги еще неизвестны, однако сильная детонация была слышна в нескольких километрах от места удара. При этом в Новгород-Северске было зафиксировано 4 удара. Уточняется, что в этой местности происходит доукомплектование разбитых подразделений ВСУ.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Лебедев добавил, что в настоящее время итоги еще неизвестны, однако сильная детонация была слышна в нескольких километрах от места удара. При этом в Новгород-Северске было зафиксировано 4 удара. Уточняется, что в этой местности происходит доукомплектование разбитых подразделений ВСУ.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова