Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ

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Удар нанесен по расположению украинских военных в поселке Зеселье Николаевской области на юге Украины. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Он отметил, что было два прилета в Заселье. По его словам, сегодня через Николаев поедет вереница микроавтобусов с надписью «груз 200». Лебедев сообщил, что прилетели те две «Герани», которые сбили.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее подполье сообщило о трех «прилетах» по Одесской области. Перед серией взрывов в регионе сработали сигналы оповещения.
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«Тут сами понимайте: или сбили и они упали в бандеровскую располагу, или не сбили и они упали в бандеровскую располагу. Одно из двух», — написал он.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее подполье сообщило о трех «прилетах» по Одесской области. Перед серией взрывов в регионе сработали сигналы оповещения.
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Подполье сообщило об ударах по поселку в Харьковской области
Дарья Осипова