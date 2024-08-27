Подполье сообщило об ударах в районе аэродрома в Хмельницкой области

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары были нанесены в районе аэродрома и складов в Хмельницкой области. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что в результате удара в районе Староконстантинова могла быть уничтожена система ПВО ВСУ. Согласно предварительным данным, был поражен пункт дислокации пилотов украинской армии.
По словам Лебедева, один из ударов по Хмельницкой области пришелся по объекту, у которого часто замечали вражеских офицеров, в том числе иностранных.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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По словам Лебедева, один из ударов по Хмельницкой области пришелся по объекту, у которого часто замечали вражеских офицеров, в том числе иностранных.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова