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Российские военные ударили по бойцам ВСУ в Днепропетровской области, сообщило подполье

Подполье: Ударом ВС РФ уничтожена треть подразделений ВСУ у побережья Днепра
26 апреля 2024, 10:28
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Удар зафиксирован в Днепропетровской области Украины. Российскими военными ликвидировано около трети военных подразделения ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Прилетело в город Марганец, ближе к берегу Днепра. Там засело стадо бандеровцев в пару сотен голов. Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все конечно, но примерно треть», — сказал он.

Местные жители отмечают, что с Никополя по побережью проехать сложно. По словам координатора, вдоль всего побережья «много чего интересного, что от нас пытаются спрятать».



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ и иностранных наёмников, которые действовали вдоль российской границы у Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ и иностранных наёмников
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ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны
Подполье: нанесен удар по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны
26 апреля 2024, 10:52

Фото: iStock/aapsky

Вооруженные силы Российской Федерации провели удар по дому в Херсоне, который, как утверждается, использовали украинские военные для запуска и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 26 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
«Местные жители сообщили, что многоэтажный дом в Херсоне получил удар, и на его крыше, по их словам, действовали "дроноводы" для манипулирования БПЛА», — отметил он.
Лебедев добавил, что пострадали также пять частных домов, в которых, по его словам, расположились украинские военные без согласия владельцев. Он также упомянул о большом взрыве в районе пристани в Станиславе.

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ВСУ научились защищать «Бабу-ягу» от ВС РФ
Военный эксперт Бенедетт: ВСУ придумали, как защитить «Бабу-ягу»
26 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские военные придумали способ, как защитить дроны типа «Баба Яга» от российских военных. Об этом рассказал военный эксперт Самюэль Бенедетт, передаёт РИА Новости.
Он пояснил, что взгляд оператора обычного дрона направлен вперед и вниз. При этом он не видит, что происходит сверху и сзади. Из-за этого дроны не могут вступать в бой с истребителем. Средств предупреждения на БПЛА также нет.

«В связи с этим в ВСУ пробуют сопровождать свои беспилотники типа "Баба-яга" квадрокоптерами, защищающими от российских перехватчиков», — рассказал Бенедетт.

Украина занимается дронами-истребителями из-за нехватки обычных систем ПВО. В Киеве уже создали аналог барражирующего боеприпаса «Ланцет», которые могут сбивать даже российские «Герани». Однако пока подтверждения этим заявлениям не нашлось.

Кроме того, у армии Украины имеются дроны-перехватчики Anvil производства США. При этом результаты их работы пока не раскрываются.

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ВСУ сдали позиции под Донецком, ВС РФ идут в штурмы в Красногоровке: последние новости СВО
26 апреля 2024, 09:06

Фото: iStock/vicnt

Российские войска продолжают наступление на всей линии фронта. ВСУ стремятся сдержать оборону и стягивают дополнительные резервы для отражения атак. О том, где противник потерял ранее занятые позиции, и где закрепились ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


ВС РФ провели несколько атак со стороны Новопрокоповки, в образовавшемся кармане между Работино и Вербовым. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».

С обеих сторон активно работают средства дальнего поражения.


Донецкое направление


Российская армия продолжает успешные штурмовые действия на ряде направлений. Ожесточённые бои зафиксированы на юге Красногоровки, где ВС РФ смогли забрать под свой контроль важный укрепрайон ВСУ на огнеупорном заводе.

По мнению военных экспертов, контроль над территорией предприятия позволит ослабить оборону противника на этом участке. Позиционные бои продолжаются в районе Нетайлово и в Уманском. В районе Семёновки и в Бердычах ВСУ сохраняют свое присутствие на ранее занятых позициях.

Экс-разведчик рассказал о вербовке наемников украинскими посольствами
Экс-разведчик рассказал о вербовке наемников украинскими посольствами

Украинские солдаты не смогли удержать позиции в Соловьёво, куда накануне украинские войска отошли из Новобахмутовки. ВС РФ выбили противника из этого населённого пункта.

В Очеретино также есть продвижения российских войск, которые выбили ВСУ с северных окраин н.п. Украинский гарнизон отошёл севернее в н.п. Архангельское.


Часовоярское направление


ВСУ всеми силами пытаются сдержать наступление российских войск и бросают в бой дополнительные резервы. Зафиксировано увеличение численности солдат и военной техники.


Стало известно об отказе ВСУ от использования Abrams
Стало известно об отказе ВСУ от использования Abrams

По позициям ВСУ активно продолжает работать ВКС и артиллерия ВС РФ. Встречные бои на флангах в Районе Богдановки и западнее Ивановского (Красного). В районе Клещеевки ЛБС также остаётся без существенных изменений.

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В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ и иностранных наёмников
Марочко: В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ
26 апреля 2024, 09:02

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ и иностранных наёмников, которые действовали вдоль российской границы у Белгородской области. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«Благодаря агентурным источникам стало известно, что в здании учебного заведения населенного пункта Кирилловка Чугуевского района Харьковской области дислоцировалось подразделение ДРГ вооруженных формирований Украины, которое осуществляло свою деятельность вдоль границы РФ Белгородской области», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

После того как информацию проверили, ВКС России нанесли по объекту удар высокоточным оружием. По предварительным данным, кроме украинских военных, там находились иностранные инструкторы и наёмники.

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Defense TV: Российские «Искандеры» наносят большой ущерб ВСУ, заставая врасплох
26 апреля 2024, 08:28

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Российские военные зачастую застают врасплох противника, нанося двойные удары с использованием «Искандер». В результате Вооружённые силы Украины несут тяжёлые потери.
Об этом сообщили обозреватели YouTube-канала Defence TV. Поясняется, что тактика, известная как «двойной удар», подразумевает последовательный запуск нескольких ракет по определённой цели. Такие сдвоенные удары зачастую становятся неожиданностью для украинских военнослужащих и приводят к большим потерям, особенно если в районе цели атаки в большом количестве скопились солдаты ВСУ.

В публикации также отмечается, что Россия в последнее время нарастила производство ракет «Искандер», а это значит, что они ещё более активно будут применяться ВС РФ в зоне спецоперации.

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Боевики ВСУ попытались убить сослуживцев, сдавшихся в плен ВС РФ
Пленный: ВСУ пытались убить FPV-дронами сдавшихся в плен сослуживцев
26 апреля 2024, 08:26

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские боевики попытались убить под Авдеевкой сдавшихся в плен сослуживцев ударами FPV-дронов. Историю рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко. Его словам передаёт ТАСС.
«Нас выводил русский спецназ. Мы бежали и по нам начали фипивишки (FPV-дроны – ред.) работать. Наши были. Я бежал, увидел, что на меня дрон нацелен. Я ему показываю на изоленту — опознавательный знак. И дрон стоял, затем упал. Ну и я побежал дальше. Мы уже в посадку забежали. Этот дрон снова поднялся, развернулся и все-таки догнал меня прям в ногу», — рассказал пленный.

По его словам, свои же атаковали сдавшуюся группу из восьми человек несколько раз. Несколько из них были ранены. Иванащенко уточнил, что дроны просто не смогли точно попасть, иначе все бы они погибли.

Иванащенко мобилизовали в 2022 году. В плен сдался в апреле в районах сел Тоненькое и Орловка на авдеевском направлении.

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ВСУ сбежали с позиций ключевого укрепрайона в Красногоровке
Климаковский: ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке
26 апреля 2024, 08:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные ушли с позиций на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке в ДНР. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
«В Красногоровке вооруженные формирования Украины не выдержали натиска наших ВКС и тяжелой артиллерии и ушли с позиций на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов», — цитирует ТАСС Климаковского.

Он отметил, что армия России наступает на Красногоровку сразу с нескольких сторон.

Ранее командир 47-й бригады ВСУ Николай Мельник сообщил, что в ходе ротации на восточном фронте 115-я бригада должна была занять место его подразделения, однако часть их военных просто сбежала.

Ранее аналогичная ситуация произошла в 67-й механизированной бригаде ВСУ, участвовавшей в боевых действиях недалеко от Часова Яра. Там произошёл внутренний конфликт, в результате которого часть бойцов сбежала.

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#удар
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Совершивших убийства в Херсонской области военных передали военной полиции
РБК: Застреливших семерых человек под Херсоном военных передали военной полиции
26 апреля 2024, 08:04

Фото: iStock/Sinenkiy

Два российских военнослужащих задержаны в рамках уголовного дела об убийстве семерых человек в Херсонской области. Об этом сообщает издание РБК.
Преступления были совершены в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области. Тела семи человек были найдены со следами насильственной смерти. По данным издания, военнослужащие намеревались поселиться в Абрикосовке, однако глава сельской администрации сообщила, что свободных домов для этих целей нет. Тогда военные расправились с женщиной. Один из задержанных ранее уже был судим за убийство.

Оба фигуранта признались в свершенных преступлениях. В настоящее время они переданы военной полиции.

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#тела
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Над Белгородской областью ночью уничтожили два реактивных снаряда «Ольха»
МО РФ: ПВО ночью сбила два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью
26 апреля 2024, 07:32

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха"», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили два реактивных снаряда в Белгородской области.

23 апреля в небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны сбила четыре реактивных снаряда «Ольха». До этого, 17 апреля, в регионе ПВО сбила 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire.

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#белгородская область
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