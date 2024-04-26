Российские военные ударили по бойцам ВСУ в Днепропетровской области, сообщило подполье

В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ и иностранных наёмников, которые действовали вдоль российской границы у Белгородской области. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.