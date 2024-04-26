Российские военные ударили по бойцам ВСУ в Днепропетровской области, сообщило подполье

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Удар зафиксирован в Днепропетровской области Украины. Российскими военными ликвидировано около трети военных подразделения ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Прилетело в город Марганец, ближе к берегу Днепра. Там засело стадо бандеровцев в пару сотен голов. Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все конечно, но примерно треть», — сказал он.
Местные жители отмечают, что с Никополя по побережью проехать сложно. По словам координатора, вдоль всего побережья «много чего интересного, что от нас пытаются спрятать».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ и иностранных наёмников, которые действовали вдоль российской границы у Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова