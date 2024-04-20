ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, сообщили в подполье

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Украинские войска активно готовят новую линию обороны за Херсоном. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.
По его словам, линия обороны будет проходить примерно между Николаевской и Херсонской областями и дойдёт как минимум до Снигиревки.
Он добавил, что ВСУ считают невозможным, а значит не ожидают наступления ВС РФ в районе Херсона с левого берега.
Также Град отметил, что украинские войска ощущают неопределённость в будущем, поскольку осознают невозможность наступления без западного вооружения.
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Анастасия Чинкова