Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове

Фото: Istockphoto / Leonid Ikan
Российские военные ударили по боевикам и складу боеприпасов Вооруженных сил Украины в Харькове. Об этом написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
«Харьков, прилетало по личному составу Вооруженных сил Украины и склад зацепило не слабо», — отметил он.
Иных подробностей координатор николаевского подполья не привел.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Пятнадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью, шесть – над территорией Республики Крым и один – над Липецкой областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Третий за ночь взрыв прогремел в Одессе
ПВО сбила пять беспилотников в Брянской области
В НАТО высказались об ударах Польши по самолётам ВС РФ над Украиной
Дарья Осипова