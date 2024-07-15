ПВО сбила пять беспилотников в Брянской области

Фото: iStock/Aterrassi
Пять украинских беспилотников сбили средства ПВО над территорией Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее ночью губернатор сообщал об уничтожении десяти дронов ВСУ над пятью районами области.
Богомаз написал, что ВС РФ продолжают работать над отражением атак украинских войск. Средствами ПВО над Севским районом уничтожено ещё пять беспилотников самолётного типа.
Губернатор подчеркнул, что в результате атаки и работы ПВО никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Работают оперативные и экстренные службы.
Также ранее сообщалось, что беспилотник прилетел в Липецкую область и упал на территории электроподстанции.
Читайте также:
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Брянской областью
Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью
Беспилотник ВСУ сбили в районе мыса Фиолент в Севастополе
Богомаз написал, что ВС РФ продолжают работать над отражением атак украинских войск. Средствами ПВО над Севским районом уничтожено ещё пять беспилотников самолётного типа.
Губернатор подчеркнул, что в результате атаки и работы ПВО никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Работают оперативные и экстренные службы.
Также ранее сообщалось, что беспилотник прилетел в Липецкую область и упал на территории электроподстанции.
Читайте также:
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Брянской областью
Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью
Беспилотник ВСУ сбили в районе мыса Фиолент в Севастополе
Анастасия Чинкова