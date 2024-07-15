Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Третий за ночь взрыв прогремел в Одессе

Третий за ночь взрыв прогремел в Одессе

15 июля 2024, 06:31
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

В Одессе прогремел третий за ночь взрыв. Об этом сообщает 24-й канал.
Отмечается, что взрыв прогремел в городе на фоне звучащей воздушной тревоги. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Одесской области.

Ранее ночью местные СМИ дважды писали о прогремевших в Одессе взрывах. Также сообщалось, что после удара ВС РФ по военному объекту начался сильный пожар.



Украинские войска всю ночь обстреливали некоторые приграничные регионы России. Больше всего беспилотников было сбито в Брянской области. В общей сложности, по последним данным, средствами ПВО в регионе уничтожено 15 дронов. Также беспилотник был сбит в Липецкой области и в Севастополе.

Читайте также:

ВС РФ ударили по военному объекту в Одессе, на месте прилёта сильный пожар

Пилот Су-34: ВСУ не могут сбить авиабомбы с УМПК ни «Патриотами», ни «Гепардами»

В НАТО высказались об ударах Польши по самолётам ВС РФ над Украиной
#одесса
#взрыв
#сво
#вс рф
#всу
ПВО сбила пять беспилотников в Брянской области
Богомаз: пять беспилотников сбиты над Севским районом Брянской области
15 июля 2024, 06:11

Фото: iStock/Aterrassi

Пять украинских беспилотников сбили средства ПВО над территорией Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее ночью губернатор сообщал об уничтожении десяти дронов ВСУ над пятью районами области.

Богомаз написал, что ВС РФ продолжают работать над отражением атак украинских войск. Средствами ПВО над Севским районом уничтожено ещё пять беспилотников самолётного типа.

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки и работы ПВО никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Работают оперативные и экстренные службы.

Также ранее сообщалось, что беспилотник прилетел в Липецкую область и упал на территории электроподстанции.

Читайте также:

Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Брянской областью

Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью

Беспилотник ВСУ сбили в районе мыса Фиолент в Севастополе
#брянская область
#пво
#беспилотник
#всу
#вс рф
#александр богомаз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В НАТО высказались об ударах Польши по самолётам ВС РФ над Украиной
Столтенберг: Польша как член НАТО не станет сбивать самолёты ВС РФ над Украиной
15 июля 2024, 05:34

Фото: iStock/phaisarn2517

Польша как член НАТО не будет сбивать российские ракеты и самолёты в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого приводит украинское издание «Страна».
Он подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживает Украину в уничтожении российских самолётов, но не будет напрямую вовлечён в это, и не станет ещё одним участником конфликта.

Кроме того, по словам Столтенберга, украинский конфликт показал огромные пробелы в боеготовности НАТО, которые предстоит устранить.

Ранее о том, что НАТО не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине также заявлял канцлер Германии Олаф Шольц.

Читайте также:

NYP: ВСУ боится потерять военную помощь США после поражения Байдена на выборах

Фенуик: выставка сбитых F-16 на Красной площади станет унижением для Запада

Песков: итоги саммита НАТО в Вашингтоне являются для России угрожающими
#нато
#польша
#украина
#россия
#самолёты
#ракета
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист рассказал, как западные СМИ скрывают информацию о событиях на Украине
Боуз: западные СМИ скрывают от граждан информацию об Украине
15 июля 2024, 05:23

Фото: iStock/bwb-studio

Западные СМИ активно скрывают от рядовых граждан информацию о происходящем на Украине. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в соцсети Х.
Он написал, что с момента начала конфликта западные СМИ ни разу не сказали правду о реальных событиях в зоне СВО. Не было озвучено число погибших бойцов ВСУ, не заявлено об уничтожении поставленной Украине западной техники и т.д.

Именно в связи с этим Боуз взял на себя донесение правды до читателей. К посту он прикрепил кадры с уничтожением немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T российским «Искандером». Этими кадрами он продемонстрировал, как бесследно испарились ещё 150 миллионов евро немецких налогоплательщиков.

Журналист указал на то, что западные СМИ поддерживают невежество, а значит и пособничество народа в фантазиях о победе Украины, поскольку именно простые люди платят за это.

Читайте также:

МО: «Искандер» уничтожил немецкий ЗРК Iris-T в Днепропетровской области

Пилот Су-34: ВСУ не могут сбить авиабомбы с УМПК ни «Патриотами», ни «Гепардами»

Минобороны: ВС РФ ударили по опорнику ВСУ бомбой ФАБ-3000 — видео
#сми
#украина
#информация
#сво
#журналисты
#европа
#сша
#население
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспилотник ВСУ сбили в районе мыса Фиолент в Севастополе
15 июля 2024, 04:32

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе мыса Фиолент в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, в ходе отражения атаки ВСУ был сбит один беспилотник. Его осколки, по сообщениям Спасательной службы Севастополя, упали на территории частного дома.

Ранее сообщалось о временном закрытии движения на Крымском мосту из-за отражения атаки ВСУ у Севастополя.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о работе ПВО в регионе. Сначала удалось сбить шесть украинских беспилотников, спустя час – ещё три, а затем ещё один. Опасность в регионе сохраняется.

Читайте также:

РВ: ВС РФ отражают атаки ВСУ у Севастополя, Крымский мост перекрыт

Беспилотник упал на территории электроподстанции в Липецкой области

ВС РФ ударили по военному объекту в Одессе, на месте прилёта сильный пожар
#севастополь
#пво
#беспилотник
#всу
#атака
#крым
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Скорую пожарную помощь» развернули под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ
ВДВ развернули «скорую пожарную» из-за пожаров после обстрелов ВСУ под Херсоном
15 июля 2024, 04:22

Фото: iStock/TonyFuse

Десантники группировки войск «Днепр» развернули скорую пожарную помощь с комплексом КСП-10 для тушения пожаров, возникших в результате обстрелов ВСУ зажигательными боеприпасами сельскохозяйственных угодий в Херсонской области. Об этом начальник службы пожарной безопасности бригады МТО ВДВ с позывным «Гефест» рассказал РИА Новости.
Отмечается, что «скорая пожарная» представляет собой бронированный автомобиль КАМАЗ, на который установлен комплекс пожаротушения КСП-10. Установку сопровождает антидроновая мобильная группа. На текущий момент, с учётом степени возгорания, это лучшее средство для ликвидации огня.

Также такая установка может использоваться и в стационарных условиях, например, при тушении пожара на складе, рассказал военный.

С помощью такого комплекса можно в течение 20 секунд потушить пожар на площади в 50 квадратных метров.

Читайте также:

РВ: ВС РФ отражают атаки ВСУ у Севастополя, Крымский мост перекрыт

Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью

ВС РФ ударили по военному объекту в Одессе, на месте прилёта сильный пожар
#херсонская область
#пожар
#всу
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РВ: ВС РФ отражают атаки ВСУ у Севастополя, Крымский мост перекрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
15 июля 2024, 04:10

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Российские войска отражают атаки ВСУ в районе Севастополя. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Появилась информация о том, что взрывы гремят в районе мыса Фиолент. Работает система ПВО, уничтожающая летящие в сторону Крымского полуострова украинские беспилотники.

Также сообщается, что перекрыт для движения автотранспорта Крымский мост. Инфоцентр переправы просит находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что над территорией Брянской области средствами ПВО сбиты десять беспилотников ВСУ.

Читайте также:

Беспилотник упал на территории электроподстанции в Липецкой области

Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью

ВС РФ ударили по военному объекту в Одессе, на месте прилёта сильный пожар
#севастополь
#крымский мост
#вс рф
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспилотник упал на территории электроподстанции в Липецкой области
Артамонов: дрон упал на территории электроподстанции в Липецкой области
15 июля 2024, 03:27

Фото: iStock/Yelantsevv

Украинский беспилотник упал на территории электроподстанции в Липецкой области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.
Отмечается, что на месте падения дрона работают сотрудники полиции. В результате падения летательного объекта никто не пострадал, работа электроподстанции продолжается в штатном режиме.

При этом Артамонов подчеркнул, что в регионе сохраняется красный уровень опасности из-за угрозы прилёта беспилотников, который был введён ранее. Аналогичная угроза атаки БПЛА была объявлена в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в Брянской области с разницей в час сбили шесть и три украинских беспилотника.

Читайте также:

ВС РФ ударили по военному объекту в Одессе, на месте прилёта сильный пожар

Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью

Пилот Су-34: ВСУ не могут сбить авиабомбы с УМПК ни «Патриотами», ни «Гепардами»
#липецкая область
#беспилотник
#электричество
#опасность
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью
15 июля 2024, 03:05

Фото: iStock/Zeferli

Ещё три украинских беспилотника были сбиты над территорией Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что была пресечена очередная попытка украинских войск атаковать территорию российского региона с помощью беспилотников самолётного типа. Средства ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Злынковским районом.

Часом ранее глава региона написал в своём канале о первом пресечении попытки ВСУ атаковать территорию региона. Тогда дежурные средства ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа.

Также ранее сообщалось, что в Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотников.

Читайте также:

Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Брянской областью

ВС РФ ударили по военному объекту в Одессе, на месте прилёта сильный пожар

Пилот Су-34: ВСУ не могут сбить авиабомбы с УМПК ни «Патриотами», ни «Гепардами»
#беспилотник
#брянская область
#всу
#вс рф
#сво
#александр богомаз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ударили по военному объекту в Одессе, на месте прилёта сильный пожар
15 июля 2024, 02:51

Фото: iStock/aapsky

Российские войска нанесли ракетный удар по военным объектам в Одессе. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Ранее украинские издания писали, что в Одессе с небольшим перерывом прогремели два взрыва. Никаких дополнительных сведений не предоставлялось.

Позднее появились кадры прилётов. На месте одного из них начался сильный пожар. В настоящее время непонятно, какой именно объект поразили российские войска.

Местные ресурсы утверждают, что ВС РФ запускали ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

В городе и его окрестностях во время прилётов работала украинская система ПВО, однако ей не удалось сбить российские ракеты, которые достигли цели.

Читайте также:

Пилот Су-34: ВСУ не могут сбить авиабомбы с УМПК ни «Патриотами», ни «Гепардами»

Минобороны: ВС РФ ударили по опорнику ВСУ бомбой ФАБ-3000 — видео

МО: «Искандер» уничтожил немецкий ЗРК Iris-T в Днепропетровской области
#вс рф
#одесса
#бомба
#обстрел
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф