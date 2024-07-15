Третий за ночь взрыв прогремел в Одессе

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В Одессе прогремел третий за ночь взрыв. Об этом сообщает 24-й канал.
Отмечается, что взрыв прогремел в городе на фоне звучащей воздушной тревоги. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Одесской области.
Ранее ночью местные СМИ дважды писали о прогремевших в Одессе взрывах. Также сообщалось, что после удара ВС РФ по военному объекту начался сильный пожар.
Украинские войска всю ночь обстреливали некоторые приграничные регионы России. Больше всего беспилотников было сбито в Брянской области. В общей сложности, по последним данным, средствами ПВО в регионе уничтожено 15 дронов. Также беспилотник был сбит в Липецкой области и в Севастополе.
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Ранее ночью местные СМИ дважды писали о прогремевших в Одессе взрывах. Также сообщалось, что после удара ВС РФ по военному объекту начался сильный пожар.
Украинские войска всю ночь обстреливали некоторые приграничные регионы России. Больше всего беспилотников было сбито в Брянской области. В общей сложности, по последним данным, средствами ПВО в регионе уничтожено 15 дронов. Также беспилотник был сбит в Липецкой области и в Севастополе.
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Анастасия Чинкова