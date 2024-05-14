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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации полиции в Харькове

Подполье: ВС России нанесли удар по пункту дислокации полиции в Харькове
14 мая 2024, 07:47
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

ВС РФ нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«В 6 утра сообщили из Харькова о двух тяжелых прилетах. По сообщениям харьковского сопротивления, харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы», — рассказал он.

По его словам, 7 экипажей скорой помощи поехали в сторону Великой Даниловки. Он рассказал, что в 5:40 был зафиксирован взрыв в направлении села Циркуны. В Циркунах подполье фиксирует скопления личного состава. Лебедев добавил, что привозят туда подразделения даже с Винниц. Там всех перебирают, а потом увозят на разные направления.



Ранее подполье сообщало, что ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, который использовался для атак на Белгород. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что вечером 12 мая город Миргород получил два удара. Первый пришелся по военному аэродрому. Его описали как мощный, а второй в туже сторону, но был гораздо сильнее и с детонацией.

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ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани
14 мая 2024, 08:25

Фото: iStock/Anna_Anikina

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ ударили по заводу и военному аэродрому в Умани Черкасской области Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Лебедев отметил, что повреждения получили склады и пункты временной дислокации, где осуществляется перераспределение подразделений украинской армии. Примечательно, что на военном аэродроме в Умани разгружаются не только тяжелые борты, но и «переделанные под ракеты НАТО самолеты Су-27».

По словам подпольщика, в результате удара в направлении закрытого завода сельскохозяйственной техники «Уманьферммаш» был зафиксирован «очень мощный» взрыв.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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При атаке ВСУ на Белгород пострадала женщина
Губернатор Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгород пострадала женщина
14 мая 2024, 08:17

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район 14 мая пострадала женщина. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Сообщается, что женщина получила осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Он заявил, что в результате обстрела ВСУ повреждено остекление в 21 квартире в 9 многоквартирных домах. По его словам, над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью над Белгородской областью с помощью ПВО были уничтожены 25 реактивных снарядов украинской РЗСО «Вампир».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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ПВО ночью сбила 25 реактивных снарядов над Белгородской областью
14 мая 2024, 07:30

Фото: iStock/e-crow

Минувшей ночью над Белгородской областью с помощью ПВО были уничтожены 25 реактивных снарядов украинской РЗСО «Вампир». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальному сообщению оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи, ВСУ предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку на объекты в России с использованием системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурные средства ПВО смогли уничтожить 25 ракетных снарядов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские системы ПВО поразили несколько воздушных целей на подходе к Белгороду. Глава региона уточнил, что после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой. Трое россиян не пострадали и не отказались вызывать скорую помощь. Также были разрушены пять частных домов и три автомобиля.

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#губернатор
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#Вячеслав Гладков
#всу
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МО РФ: Военные взяли в плен бойцов подразделений «Кракен»* и «Братство»*
14 мая 2024, 07:15

Фото: iStock/Sinenkiy

Бойцы группировки «Север» взяли в плен боевиков «Братства»* и «Кракена»* в Харьковской области. Об этом сообщили в МО РФ.
Ведомство опубликовало кадры с боевиками неонацистских формирований «Братство»* и «Кракен»*.

«Кракен»* Илья Гуда (позывной Комар) в марте 2024 года в составе «Русского добровольческого корпуса»** участвовал в нападении на Белгородскую область.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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** запрещенная в России террористическая организация
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«‎Даже унитазы поснимали»‎: Житель соседнего с Очеретино села рассказал о мародерстве ВСУ
Житель ДНР: ВСУ и полиция сдавали в комиссионку в Очеретино награбленное
14 мая 2024, 06:56

Фото: istock / Irina Piskova

Солдаты ВСУ и полиция выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретино. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жителя соседнего села Сергея.
«Полиция свои права качала, все дома повыставляла, все повывозила. Это беспредел просто! Гражданские дома повыставляли, даже унитазы поснимали», — отметил он.

По словам Сергея, мародерством занималась и военные. Он рассказал, что в Очеретино открылась лавочка. В неё можно сдавать товары, которые забрали по домам.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о трудностях, которые российские бойцы испытывали при освобождении Очеретино в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
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#военные
#владимир путин
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#товары
#дома
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Российские военные уничтожили машину ВСУ с британскими номерами
ВС РФ в ходе штурма Тоненького уничтожили автомобиль с британскими номерами
14 мая 2024, 06:53

Фото: istock / Jakub Laichter

Бойцы российской группировки войск «Центр» во время штурма села Тоненькое в ДНР уничтожили машину с британскими номерами. Украинские военнослужащие, передвигающиеся на ней, были ранены. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Кадры подбитого автомобиля имеются в распоряжении издания.
Источник показал автомобиль, подбитый в лесополосе между Водяным и Тоненьким на авдеевском направлении.

«Наглосаксы даже на своих номерах были. К сожалению, тел и документов рядом не было – значит, только ранили», – сказал военнослужащий.
Как утверждает собеседник информагентства, в Тоненьком среди прочих подразделений украинских войск мог стоять националистический диверсионный отряд «Кракен».

«Точно не скажу, но в этих же местах с «тяжелого» «трехсотого» (раненого – ред.) украинца сняли шеврон «Кракен», он оказался очень «тяжелым» и не выжил», – рассказал боец.
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#кадры
#новости
#днр
#всу
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В Белгороде прозвучало множество взрывов
В Белгороде после объявления ракетной опасности прогремело множество взрывов
14 мая 2024, 05:12

Фото: istock / aapsky

В Белгороде после объявления ракетной опасности прогремело несколько множество взрывов. Об этом информирует корреспондент ТАСС.
Отмечается, что в городе и Белгородском районе звучит сирена воздушной тревоги.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#губернатор
#операции
#сво
#Вячеслав Гладков
#всу
#вс рф
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Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Пентагон не стал комментировать обстрел Белгорода ВСУ, совершенный 12 мая
14 мая 2024, 03:58

Фото: istock / Sofiia Potanina

Пентагон не стал комментировать обстрела Белгорода со стороны ВСУ, в результате которого погибли 15 человек. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы оставим украинским официальным лицам возможность комментировать недавние атаки, совершенные ими», — заявили в военном ведомстве.
Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания снаряда ВСУ. В подъезде было 40 квартир. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня.

Как сообщил губернатор региона, при обрушении погибли 15 человек, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице. Еще трое стали жертвам вечернего обстрела, в общей сложности 27 человек были ранены.

Также пострадали три спасателя.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#подъезд
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#новости
#всу
#пентагон
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В городе Умани Черкасской области прогремел взрыв
«Новости Live»: в Умани Черкасской области произошёл взрыв
14 мая 2024, 02:31

Фото: istock / dzika_mrowka

Взрыв прогремел в Умани Черкасской области Украины. Об этом сообщает украинское информагенство «Новости Live».
«Взрыв раздался в Умани ночью во вторник, 14 мая», — сообщает издание.
До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее в двух городах Сумской области началась эвакуация населения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#воздушная тревога
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