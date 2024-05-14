Подполье сообщило об ударе по месту дислокации полиции в Харькове

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ВС РФ нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«В 6 утра сообщили из Харькова о двух тяжелых прилетах. По сообщениям харьковского сопротивления, харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы», — рассказал он.
По его словам, 7 экипажей скорой помощи поехали в сторону Великой Даниловки. Он рассказал, что в 5:40 был зафиксирован взрыв в направлении села Циркуны. В Циркунах подполье фиксирует скопления личного состава. Лебедев добавил, что привозят туда подразделения даже с Винниц. Там всех перебирают, а потом увозят на разные направления.
Ранее подполье сообщало, что ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, который использовался для атак на Белгород. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что вечером 12 мая город Миргород получил два удара. Первый пришелся по военному аэродрому. Его описали как мощный, а второй в туже сторону, но был гораздо сильнее и с детонацией.
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Дарья Осипова