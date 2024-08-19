Военкор Коц назвал возможные цели ВСУ после операции в Курской области

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Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что ВСУ могут попытаться прорваться через поселок Теткино в Глушковском районе к селу Карыж в Курской области.
По мнению Коца, эффективность давления войск противника серьезно замедлилась, когда они встретили уверенное сопротивление ВС России. Военкор добавил, что существует вероятность вторжения ВСУ с севера, со стороны Украинского Глухова.
Уточняется, что вражеской целью может быть Рыльск, а также создание плацдарма на этой стороне реки Сейм.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Уточняется, что вражеской целью может быть Рыльск, а также создание плацдарма на этой стороне реки Сейм.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Екатерина Коршунова