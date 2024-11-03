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ВСУ попали в окружение в районе села Терны в ДНР на краснолиманском направлении

ТАСС: несколько взводов ВСУ попали в окружение в районе села Терны в ДНР
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Группа украинских боевиков попала в окружение в районе села Терны в Донецкой народной республике на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.


Согласно информации агентства, в настоящее время в населенном пункте идет зачистка. Уточняется, что речь идет о нескольких взводах противника.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В России назвали основную цель Зеленского
Зампред Совбеза Медведев: цель Зеленского набить карманы и удержаться у власти
03 ноября 2024, 11:13

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Цель Владимира Зеленского быть у власти как можно дольше, набивая при этом карманы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами RT.
«Значит, задача номер два — это набить карманы. Как это ни банально и ни печально звучит. Потому что вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины, — я не имею в виду еще поставку оружия, но и деньги в бюджет Украины, — ну мы же понимаем, как они расходуются», — прокомментировал российский политик.
Также Медведев считает, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине.

«…Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца», — резюмировал зампред.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, чего потребовали от ФРГ, и как это связано с Украиной.

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От правительства ФРГ потребовали разъяснений из-за сообщений о немецких военных на Украине
В бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине
03 ноября 2024, 10:56

Фото: iStock/macky_ch

Депутаты бундестага от партии «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» потребовали от кабмина разъяснений данных о пребывании солдат ФРГ на Украине. Об этом пишет «Лента.ру».
«Пребывание солдат Бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий (...) затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной войны», — говорится в обращении парламентариев.

Согласно информации издания Business Insider, немецкие солдаты могли находиться в Киеве в течение нескольких месяцев летом этого года в рамках реализации миссии Североатлантического альянса (НАТО) по содействию безопасности и тренировке военных для Украины.

Депутаты призвали кабмин ФРГ предпринять все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение боевых действий и остановить украинский конфликт.

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В России допустили применение списанных спутников НАТО для связи в зоне СВО
03 ноября 2024, 10:09

Фото: iStock/3DSculptor

В России допустили возможность применения списанных спутников НАТО для обеспечения связи в зоне СВО. В настоящее время специалисты проводят соответствующие испытания технологии, рассказал в беседе с ТАСС неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ.
Отмечается, что телеметрическая информация успешно проходит через канал связи. По словам собеседника агентства, испытываемая технология является достаточно дешёвым способом получения спутниковой связи для обеспечения работы средств РЭБ, находящихся на линии боевого соприкосновения.

Также источник добавил, что радиолюбители используют списанные спутники НАТО, продолжающие находиться на орбите, чтобы обмениваться голосовыми сообщениями. Российские специалисты, в свою очередь, нашли способ использования данного канала для цифрового общения.

В настоящее время проводятся испытания систем для их дальнейшего использования военными в зоне СВО. Хорошо сориентированная спутниковая антенна поможет в условиях, когда РЭБ глушит наземную связь, поскольку она не будет подвергаться радиоэлектронному воздействию.

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В Турции назвали необходимое условие урегулирования конфликта на Украине
МИД Турции: конфликт на Украине нужно урегулировать на основе ее целостности
03 ноября 2024, 09:40

Фото: iStock/naumoid

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости территориальной целостности Украины для урегулирования вооруженного украинского противостояния. Об этом информирует Hürriyet.
По словам Фидана, у Турции «особенные отношения» как с РФ, так и с Украиной. Министр отметил, что Анкара не отказывается выслушивать их.

Фидан выразил мнение, что «обе стороны не хотят, чтобы их считали проигравшими в конфликте». Поиски точек соприкосновения между Москвой и Киевом продолжаются, заключил дипломат.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В США выступили со срочным требованием к Украине
NI: Украине следует поскорее начать переговоры вместо очередных поставок оружия
03 ноября 2024, 08:49

Фото: iStock/ValleraTo

Украине вместо постоянных требований о западной поддержке необходимо начать вести переговоры с Россией по решению конфликта. Об этом информирует National Interest.
Аналитик журнала Харрисон Касс отметил, что сторонники новых поставок оружия ВСУ не учитывают опыт последних двух с половиной лет конфликта. По его словам, ход боевых действий свидетельствует о том, что у Киева отсутствуют шансы улучшить свое положение.

Аналитик добавил, что ни один новый пакет помощи западных союзников не сможет изменить тяжелое положение Украины на линии боевого соприкосновения. По этой причине Киеву «следует настойчиво добиваться мира», заключил Касс.

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Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт на Украине
Медведев: Трампа при попытке остановить войну может ждать судьба Кеннеди
03 ноября 2024, 08:31

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить боевые действия на Украине, а если попытается, то его может ждать судьба Джона Кеннеди. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Согласно мнению Медведева, республиканский политик будет вынужден соблюдать все системные правила.

«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца», — написал зампред Совбеза России.

Напомним, Дональд Трамп многократно выражал готовность завершить украинский конфликт, если вновь займет пост главы Соединенных Штатов. По его словам, у него есть очень точный план, как остановить Украину и Россию в кратчайшие сроки.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 дронов
Минобороны: силы ПВО уничтожили 19 беспилотников над тремя регионами России
03 ноября 2024, 08:17

Фото: iStock/NiseriN

. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 19 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что 16 БПЛА ликвидировали над Ростовской, два — над Белгородской и один — над Волгоградской областями. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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#вс рф
#спецоперация
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В Ростовской области сбили 16 беспилотников ВСУ
Голубев: в Ростовской области сбили 16 беспилотников
03 ноября 2024, 07:41

Фото: iStock/Andrey Atanov

В Ростовской области сбили 16 украинских дронов. Об этом написал губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Отмечается, что вражеские БПЛА были ликвидированы в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. Глава региона уточнил, что пострадавших и повреждений нет.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать «массированную воздушную атаку», заключил Голубев.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#бпла
#рф
#пво
#всу
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Расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил ракетой более 10 снарядов украинского «Града»
03 ноября 2024, 06:40

Фото: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» уничтожил одной ракетой сразу более 10 снарядов, выпущенных из украинского «Града». Об этом сообщил замкомандира батареи с позывным «Тайга», его слова приводят в Минобороны России. Тем залпом из РСЗО, пояснил он, ВСУ рассчитывали поразить освобождавших Угледар российских военных.
«При освобождении Угледара противник выпустил пакет РСЗО «Град» — около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», — объяснил заместитель командира.
«Тайга» также поделился достижениями своего расчета, на счету которого десятки воздушных целей ВСУ, среди которых не только снаряды РСЗО, но и БПЛА, к примеру, украинские «Фурии» и «Лелеки».

Ранее командир штурмового батальона из группировки войск ВС РФ «Центр» Андрей Чувашов рассказал, что ВС РФ применили тактику «множественных порезов» при штурме города Селидово в ДНР. Он объяснил, что российские военные «находились везде», окружили ВСУ и запутали их. Так украинские бойцы не понимали, что происходит и что им делать, поскольку выстрелы раздавались со всех сторон.

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