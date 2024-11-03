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Группа украинских боевиков попала в окружение в районе села Терны в Донецкой народной республике на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Согласно информации агентства, в настоящее время в населенном пункте идет зачистка. Уточняется, что речь идет о нескольких взводах противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова