Подполье сообщило об ударе по заводу систем наведения для ракет на Украине

17 сентября 2025, 08:16

Завод систем наведения для ракет «Оризон» в Черкасской области попал под обстрел

Фото: iStock/Christopher Freeman

В Смеле Черкасской области произошла серия взрывов, направленных на завод «Оризон», который занимается производством радиотехнического оборудования и систем наведения для ракет. Об этом пишет РИА Новости.