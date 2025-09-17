Подполье сообщило об ударе по заводу систем наведения для ракет на Украине
В Смеле Черкасской области произошла серия взрывов, направленных на завод «Оризон», который занимается производством радиотехнического оборудования и систем наведения для ракет. Об этом пишет РИА Новости.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что после первых взрывов в городе пропало электричество. Местные жители сообщают о громких звуках.
Смела играет важную роль как логистический узел для поставок военной техники и оборудования Вооруженным силам Украины, особенно на Запорожском и Донецком направлениях.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
