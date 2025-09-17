Боец «Востока» выжил под огнем ВСУ, дыша через камыш

17 сентября 2025, 06:46

Фото: Минобороны РФ

Российский военнослужащий группировки «Восток» с позывным «Линза» во время форсирования реки в Днепропетровской области скрывался от обстрела, находясь под водой и используя для дыхания стебель растения. Об этом он сообщил РИА Новости.





Боец первым пошел на переправу в районе Новопетровского, так как умел хорошо плавать. Он натянул веревку для переброски лодки с сослуживцами и снаряжением. Группу атаковал вражеский FPV-дрон, который бойцы быстро ликвидировали.





«Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», — привело агентство слова штурмовика.

