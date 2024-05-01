Российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье

Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ ударили по штабу украинских войск в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Одесса, ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении Куликово Поле, где находится штаб «Пивдень» (Юг — ред.), — рассказал Лебедев.Собеседник агентства добавил, что в направлении «прилета» направилось много «скорых». Вокруг площади Куликово Поле все оцеплено военными и СБУ, добавил он.
До этого сообщалось, что российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак