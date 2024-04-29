ВС России ударили по крупному железнодорожному узлу под Харьковом – подполье

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Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по поселку городского типа Боровая в Харьковской области, где располагается крупный железнодорожный узел, через который Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают технику, боеприпасы и личный состав, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удар был нанесен примерно в 22:30.
Ранее российские войска уничтожили 14 иностранных наемников в ходе ударов по Николаеву. До этого Лебедев также сообщал, что российские войска атаковали электроподстанцию в Харькове.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее российские войска уничтожили 14 иностранных наемников в ходе ударов по Николаеву. До этого Лебедев также сообщал, что российские войска атаковали электроподстанцию в Харькове.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Александр Климов