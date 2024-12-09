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В поселке Золочев Харьковской области Украины российские военные нанесли удар по промышленной зоне, где, согласно заявлениям координатора пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, осуществляется ремонт тяжелой военной техники. Об этом информирует РИА Новости.
Подпольщик сообщил, что в этом районе расположены складские помещения Вооруженных сил Украины, а также множество промышленных зданий, используемых для хранения боеприпасов. Он отметил, что на территории бывшего ремонтного завода сельскохозяйственной техники происходит доставка и восстановление тяжелой военной техники, которая затем отправляется по назначению.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решающий шаг в урегулировании по Украине сделает президент России Владимир Путин. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решающий шаг в урегулировании по Украине сделает президент России Владимир Путин. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова