Минобороны показало кадры уничтожения российскими Су-25 опорных пунктов ВСУ

Видео: Минобороны РФ
Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по опорным пунктам, а также живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры опубликовало Минобороны РФ.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Южно-Донецком направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
По словам авиационного наводчика, все намеченные цели были успешно уничтожены.
Накануне Министерство обороны России опубликовало кадры с транспортировкой и ремонтом трофейного танка Leopard, который был захвачен российскими военнослужащими на Авдеевском направлении.
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Элина Позднякова