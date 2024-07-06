ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка, который находится в Николаевской области. Об этом информирует РИА Новости.
По словам местных жителей, взрыв был громким. Лебедев отметил, что незадолго до взрыва самолет совершил посадку.
Согласно информации подпольщика, взрыв повредил воздушное судно, но не уничтожил.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Согласно информации подпольщика, взрыв повредил воздушное судно, но не уничтожил.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова