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Как минимум одна российская ракета прилетела в район украинского аэродрома Жуляны в Киеве. Об этом рассказали представители подполья.
Длительное время в Жулянах были размещены батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, поставляемых Украине из США, напоминает РИА Новости. Например, в марте нынешнего года в аэропорту были поражены две такие установки. Сообщалось, что в составе экипажей ЗРК Patriot были наёмники из стран НАТО.
В настоящее время точно не известно, пришёлся ли очередной удар российских ракет непосредственно по аэродрому Жуляны. Подпольщики пока сообщили только о поражении военного объекта в том направлении. Остаётся ждать официального подтверждения и подробностей о последствиях атаки.
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Александр Бойцов