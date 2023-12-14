В Киеве прогремел взрыв со стороны аэропорта Жуляны

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Серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«В Киеве были слышны взрывы», - говорится в Telegram-канале издания.
Также сообщается о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой и в Житомирской областях. При этом Воздушные силы Украины призывают жителей Ровно и Луцка оставаться в укрытиях.
Напомним, мэр столицы Сергея Собянина заявил, что силы ПВО в ночь на 14 декабря сбили два БПЛА в Наро-Фоминском городском округе.
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Элина Позднякова