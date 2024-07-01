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До конца года Киев должен призвать на военную службу не менее 200 тысяч новобранцев. Только это позволит покрыть потери и создать более-менее укомплектованные новые бригады.
Об этом пишет немецкое издание Die Welt. Кроме того, по словам авторов публикации, Украине каждые три месяца необходимо мобилизовывать не менее 50 тысяч мужчин. Ужесточение закона о мобилизации должно способствовать привлечению на военную службу дополнительных кадров.
В прочем, даже в самих ВСУ сомневаются в эффективности насильственных методов мобилизации. Так, командир подразделения аэроразведки «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди с позывным Мадьяр считает, что пополнить ряды украинской армии и решить проблему нехватки личного состава, загоняя в армию людей силой, не удастся.
Он пояснил, что война становится всё более технологичной. Без наличия необходимых компетенций солдат просто не способен будет эффективно воевать и быстро станет просто «грузом 200», заключил военнослужащий ВСУ.
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В прочем, даже в самих ВСУ сомневаются в эффективности насильственных методов мобилизации. Так, командир подразделения аэроразведки «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди с позывным Мадьяр считает, что пополнить ряды украинской армии и решить проблему нехватки личного состава, загоняя в армию людей силой, не удастся.
«Вряд ли удастся качественно улучшить проблему нехватки личного состава в армии, загоняя туда силой тех, кого поймали у берега Тисы, условно говоря, в тайнике или в юбке», — заявил украинский военный.
Он пояснил, что война становится всё более технологичной. Без наличия необходимых компетенций солдат просто не способен будет эффективно воевать и быстро станет просто «грузом 200», заключил военнослужащий ВСУ.
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Александр Бойцов