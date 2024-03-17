Подполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотников ВСУ

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Подполье в Одессе провело диверсию на складе ВСУ, на котором хранились БПЛА, сообщает ТАСС.
В результате операции более 50 дронов противника были уничтожены.
Кроме того, собеседник информационного агентства рассказал, что подпольщики ликвидировали несколько систем РЭБ ВСУ и военную амуницию противника.
Прежде в Минобороны сообщили, что ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, собеседник информационного агентства рассказал, что подпольщики ликвидировали несколько систем РЭБ ВСУ и военную амуницию противника.
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Анастасия Хохлова