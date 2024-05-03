Солдат ВСУ взял в заложники сослуживцев

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В Херсонской области украинский боевик взял в заложники двух товарищей по службе и приказал ехать к медработникам, которых также взял в плен. Об этом информирует «Страна.ua».
Уточняется, что солдат ВСУ, угрожая расстрелом своих сослуживцев из автомата АК-47, приказал им везти его к медикам, при этом причину своего решения военный не объяснил. Когда его привезли к врачам, он, под угрозой массового убийства, заставил плененных военных и медиков сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев.
Позже машину с заложниками остановили, а военный преступник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Украинскому боевику грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что под Купянском командир подразделения Вооруженных сил Украины расстрелял своего бойца, который испугался боя с российской армией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Позже машину с заложниками остановили, а военный преступник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Украинскому боевику грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что под Купянском командир подразделения Вооруженных сил Украины расстрелял своего бойца, который испугался боя с российской армией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова