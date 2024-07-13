Подполье: В пригороде Одессы Чабанке уничтожен склад ВСУ с боекомплектом

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Российские войска нанесли успешный ракетный удар по складу ВСУ с боекомплектом, расположенным в пригороде Одессы Чабанке. По некоторым данным, туда могли передислоцироваться британские инструкторы, занимающиеся обучением украинских диверсантов.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию своих одесских коллег. Он сообщил, что, по данным Сопротивления, после нескольких результативных прилётов в район Одесского порта, где ранее располагались иностранные инструкторы, они решили сменить место дислокации и направились со всем имуществом как раз в район Чабанки.
По словам местных жителей, в той стороне были слышны взрывы и последующая повторная детонация. В сторону Чабанки движутся пожарные и машины скорой помощи. Пролетел также один вертолёт. Подпольщики также добавили, что в северных пригородах Одессы, куда пришёлся удар, расположена зона отдыха военного совета Одесского округа и военная часть А-1045.
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Александр Бойцов