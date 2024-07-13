Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Подполье: В пригороде Одессы Чабанке уничтожен склад ВСУ с боекомплектом

Подполье: В пригороде Одессы Чабанке уничтожен склад ВСУ с боекомплектом

13 июля 2024, 18:24
Фото: istockphoto/abadonian

Фото: istockphoto/abadonian

Российские войска нанесли успешный ракетный удар по складу ВСУ с боекомплектом, расположенным в пригороде Одессы Чабанке. По некоторым данным, туда могли передислоцироваться британские инструкторы, занимающиеся обучением украинских диверсантов.


Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию своих одесских коллег. Он сообщил, что, по данным Сопротивления, после нескольких результативных прилётов в район Одесского порта, где ранее располагались иностранные инструкторы, они решили сменить место дислокации и направились со всем имуществом как раз в район Чабанки.

По словам местных жителей, в той стороне были слышны взрывы и последующая повторная детонация. В сторону Чабанки движутся пожарные и машины скорой помощи. Пролетел также один вертолёт. Подпольщики также добавили, что в северных пригородах Одессы, куда пришёлся удар, расположена зона отдыха военного совета Одесского округа и военная часть А-1045.

Читайте также:

МО: ВС РФ нанесли удар по украинскому заводу по производству взрывчатки

Подполье: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Херсоне

Украинская власть сообщила о поражении инфраструктуры в Никополе
#пожарные
#взрывы
#машины
#новости
#удар
#одесса
Подполье: в Харьков прибыла новая группа наемников из Франции
13 июля 2024, 17:57

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В Харькове силы сопротивления обнаружили новую группу наемников из Франции. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщают РИА Новости. Иностранцы приехали в город со стороны Полтавы или Киева, рассказал подпольщику один из местных жителей.
По информации источника Лебедева, французских наемников заметили в районе крупного супермаркета в районе Холодной горы.

«Десяток, из них негр и женщина. Походу, проездом, перекусить в шавермичную. Чистенькие, свеженькие, значит, приехали, тем более РОСТ на Холодной горе — как раз со стороны въезда с Полтавы/Киева», — заявил харьковчанин, слова которого привел координатор подполья.
В марте Минобороны России сообщало, что с начала СВО на Украину приехали 13 387 наемников из разных стран — США, Великобритании, Польши, Грузии, Франции. Последних – 356 человек. По данным на тот момент, ВС РФ удалось ликвидировать около 6000 боевиков, включая 147 французских.

Читайте также:

Подполье: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Херсоне

Подполье: В районе полтавского аэродрома прогремел сильный взрыв

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ
#военные
#женщина
#человек
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия ВС РФ освободила село Урожайное на Южно-Донецком направлении
13 июля 2024, 17:31

Фото: iStock/zim286

Армия Вооруженных сил Российской Федерации освободила населенный пункт Урожайное на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
По данным издания, село взяли дальневосточники из 37-й и 5-й бригад совместно с 40-й бригадой морпехов при поддержке артиллерии 30-й артбригады. Силы ВСУ выбили из села, после чего над зданием местной администрации водрузили флаг России.

Судя по кадрам опубликованного видео, боец ВС РФ взобрался на крышу администрации и поставил на ней российский флаг.

Ранее МО РФ сообщало, что российские военные в результате успешных действий освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой Народной Республики.

Читайте также:

МО: ВС РФ нанесли удар по украинскому заводу по производству взрывчатки

«‎Русские одерживают верх»: В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине
Подполье: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Херсоне
#военные
#флаг
#видео
#село
#заявление
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: ВС РФ нанесли удар по украинскому заводу по производству взрывчатки
13 июля 2024, 16:01

Фото: iStock/vicnt

Российские силы поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражены: завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах», — уточняет российское оборонное ведомстве в своей ежедневной сводке.

Ранее пророссийское подполье сообщило, что в Херсоне Вооружённые силы РФ уничтожили командный пункт противника, а также нанесли удары по ряду военных объектов, расположенных в регионе.

Читайте также:

Подполье: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Херсоне

«Шаромыжники»: Рогов раскрыл прозвище французских наемников на Украине

Рогов: ВС РФ водрузили флаг России над зданием администрации Урожайного
#вс рф
#всу
#взрыв
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рогов: ВС РФ водрузили флаг России над зданием администрации Урожайного
13 июля 2024, 15:59

Фото: istockphoto/rarrarorro

Триколор над административным зданием Урожайного на запорожском фронте водрузили российские военные. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши войска подняли триколор над зданием администрации в Урожайном и сейчас продвигаются в северной части поселка, где идут основные бои», — сказал собеседник.

Ранее чиновник заявлял, что ВС РФ закрепились в южной и центральной частях населенного пункта.

Россия проводит спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации республики с конца февраля 2022 года. В Минобороны регулярно докладывают о ходе боевых действий. Эксперты периодически прогнозируют даты окончания СВО.

Читайте также:

Военные ВС РФ водрузили флаг в центре Урожайного

Прорыв ВС РФ в Торецке с помощью подземного тоннеля, продвижение в Часов Яре: Последние новости СВО

Британский академик назвал лучший момент для переговоров России и Украины
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#сво
#вс рф
#владимир рогов
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Херсоне
13 июля 2024, 15:33

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные уничтожили в Херсоне командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, были атакованы и поражены ещё несколько военных объектов в регионе.
Об этом сообщается в телеграм-канале подпольной организации сопротивления «Русский Херсон». Представитель подполья рассказал, что координаты командного пункта в Херсоне им удалось получить от сочувствующих военнослужащих ВСУ. Информация была передана российским военным, которые нанесли удар по указанной цели. В результате был уничтожен сам штаб и не менее десяти украинских боевиков.

Помимо этого, российские войска нанесли удары по переданным подпольщиками координатам в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Там были поражены склад со средствами материального обеспечения, семь пунктов управления беспилотниками, артиллерийское орудие и миномёт.

Читайте также:

Украинская власть сообщила о поражении инфраструктуры в Никополе

Подполье: В районе полтавского аэродрома прогремел сильный взрыв

ВС РФ взорвали склад с боеприпасами и дома с военными ВСУ в Купянске
#склад
#информация
#всу
#удар
#херсон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Днепропетровской области прозвучали взрывы, связанные с работой ПВО Украины
13 июля 2024, 14:46

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны Украины, прозвучали в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.
«В Днепропетровской области... работает ПВО», — сказано в публикации.

По информации онлайн-карты Минцифры Украины, тревогу объявили под Харьковом и Кировоградом.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке Шебекино со стороны боевиков ВСУ, в результате которой были ранены восемь человек.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. Москва готова к диалогу с Киевом, однако там не спешат начать переговоры и продолжают контакты с недружественными к РФ странами.

Читайте также:

ФСБ: в Авдеевке нашли схрон боевиков ВСУ с американским и шведским гранатометами

Подполье: В районе полтавского аэродрома прогремел сильный взрыв

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
#украина
#россия
#война
#новости
#сво
#взрывы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ГУР Буданов* с пессимизмом высказался о перспективах ВСУ на фронте
13 июля 2024, 14:28

Фото: istockphoto/Diy1

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают серьёзные проблемы на фронте, и они имеют тенденцию к обострению. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.
В беседе с изданием NV он признал, что ситуация для украинских военных до конца года останется сложной, в том числе из-за развивающегося наступления российских войск с севера. При этом он дал понять, что не намерен развёрнуто отвечать на вопрос о продвижении частей Вооружённых сил России и связанных с эти трудностями, чтобы, по его словам, «не сеять панику».

Подводя итог положению украинских войск в зоне боевых действий, Буданов* напомнил, что он уже говорил представителям СМИ и готов повторить: хороших новостей в этом году ждать не приходится.

Читайте также:

Глава ГУР Буданов* рассказал о неудавшихся покушениях на Путина

Флаг ВС РФ в Раздоловке и удар по живой силе ВСУ в Волчанске: последние новости СВО

Решение России вызвало панику у Буданова*

*Внесён в перечень террористов и экстремистов
#сми
#всу
#гур украины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинская власть сообщила о поражении инфраструктуры в Никополе
13 июля 2024, 10:35

Фото: istockphoto/alzay

О повреждении инфраструктуры в Никополе сообщили украинские власти. В частности, об этом написал в Telegram-канале глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
«В Никополе <...> задело инфраструктуру. К счастью, обошлось без пострадавших. В других общинах области ночь прошла спокойно», — говорится в публикации.

При этом чиновник не уточнил, о каком объекте идет речь. Ранее глава назначенной киевским режимом администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении на объекте критической инфраструктуры и газопровода на территории Херсонской области, временно подконтрольной боевикам ВСУ.

Российская спецоперация на Украине продолжается. Москва готова к мирным переговорам, однако в Киеве ведут противоречивую риторику.

Читайте также:

ФСБ: в Авдеевке нашли схрон боевиков ВСУ с американским и шведским гранатометами

Подполье: В районе полтавского аэродрома прогремел сильный взрыв

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
#россия
#украина
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: В районе полтавского аэродрома прогремел сильный взрыв
13 июля 2024, 09:29

Фото: dzika_mrowka

Ночью на аэродроме Полтавы прогремел сильный взрыв, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Сопротивление сообщает, что в 00:40 со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв. Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно», — рассказал собеседник агентства.

Координатор подполья подчеркнул, что спустя 20 минут после взрыва в сторону аэродрома направились машины скорой помощи.

Ранее Лебедев сообщал, что на складе, который ВС РФ поразили в Черноморске, базировались иностранные наёмники ВСУ из Великобритании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Шаромыжники»: Рогов раскрыл прозвище французских наемников на Украине

США сообщили, что F-16 не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве

Bloomberg: Киев получит меньше истребителей F-16, чем планировалось изначально
#сво
#взрыв
#аэродром
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф