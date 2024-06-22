ТСН: В нескольких областях Украины прогремели взрывы

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В Днепропетровской, Львовской, Волынской и Винницкой областях Украины произошли взрывы. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. В ночь на субботу, 22 июля, в красную зону на карте тревог попали Киев, Николаевская и Кировоградская области. Позже сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину.
Взрывы были зафиксированы в Павлограде Днепропетровской области, Луцке Волынской области, Стрые Львовской области, а также в Ивано-Франковской и Винницкой областях. Сообщается, что в Стрые после взрывов начались перебои в подаче электроэнергии. Также взрывы прогремели в Хмельницкой области. Глава областной военной администрации (ОВА) Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.
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