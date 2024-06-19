Во Львове прогремели взрывы

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Взрывы прогремели в украинском городе Львов. Об этом информирует телеканал «Общественное» в своем Телеграм-канале, ссылаясь на своих корреспондентов.
«Во Львове прозвучали взрывы», — сказано в публикации.До этого украинское министерство цифровой трансформации сообщало о воздушной тревоге в восьми областях Украины, в том числе в Львовской области.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак