Подполье: Войска РФ уничтожили склад ВСУ и артиллерийскую установку в Гуляйполе

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Российские военные уничтожили склад ВСУ и артиллерийскую установку вместе с расчётом в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что удар был нанесён авиационными ракетами. В результате этого взлетел на воздух склад на окраине города в посёлке Железнодорожное неподалёку от нефтебазы. Кроме того, российские беспилотники атаковали закрытую территорию рядом с газораспределительной станцией на юго-востоке города. Ударом артиллерии ВС РФ была уничтожена артиллерийская установка и её расчёт, добавил подпольщик.
Также Лебедев рассказал о серии ударов, нанесённых российскими войсками по месту дислокации частей ВСУ в селе Малая Токмачка и по заводу военной техники в городе Орехов в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он отметил, что в Орехове удар пришёлся по территории, где установлена радиовышка.
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Александр Бойцов