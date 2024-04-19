Подпольщик Лебедев: ВС России атаковали район аэродрома Канатово в Кировограде

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Российские войска нанесли удар в районе аэродрома Канатово в украинском Кировограде. Об этом со ссылкой на своих коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что взрывы были зафиксированы в направлении аэродрома в 6:50 утра. Через некоторое время в сторону объекта отправились восемь машин скорой помощи. Известно, что утром 19 апреля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Ранее Лебедев рассказывал, что в ночь на 19 апреля российские военные поразили химический завод в Днепропетровской области. В Павлограде, где находится предприятие, были слышны два взрыва. После этого район химического завода был оцеплен. Взрывы в Павлограде также подтвердили украинские СМИ.
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