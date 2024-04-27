Подпольщик Лебедев рассказал об ударе ВС РФ по Кривому Рогу

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Российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В своём телеграм-канале он написал, что удар был очень мощным. Несмотря на то, что взрыв произошёл в центре города, сотрясение от детонации ощущалось даже на окраинах. Кроме того, по словам Лебедева, атаке подвергся город Стрый во Львовской области. Также взрывы были зафиксированы в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.
Ранее украинские СМИ сообщали о сильных взрывах в Днепропетровске. В начале минувшей ночи сообщалось о взрывах в Харькове, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины. Руководство энергетического холдинга ДТЭК сообщило о повреждении оборудования на четырёх теплоэлектростанциях в разных регионах.
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Александр Бойцов