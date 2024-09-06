Подполье: ВС РФ нанесли удар по месту производства реактивных БПЛА в Павлограде

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Российские войска нанесли ракетный удар по предприятию военно-промышленного комплекса в Павлограде Днепропетровской области Украины. На заводе производились реактивные беспилотные летательные аппараты.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удар пришёлся непосредственно по территории завода, где производятся БПЛА. Масштаб разрушений и количество жертв уточняются. Но производство беспилотников явно будет нарушено на неопределённый срок.
Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после террористического акта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами. ВС РФ наносят удары по объектам энергетики, предприятиям военно-промышленного комплекса, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется в регионах Украины практически ежедневно.
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Александр Бойцов