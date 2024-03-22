Рогов рассказал, какие действия ВС РФ вынудили иностранных наемников бежать из Украины

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Российские бойцы заставили иностранных наемников массово покидать Украину, сообщил изданию РИА Новости, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, наемники охотно принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ, пока не начали «получать по заслугам».
Рогов сообщил, что после серии ударов ВС РФ по местам дислокации иностранных бойцов, их боевой пыл был поубавлен, и они, не желая погибать за режим Владимира Зеленского, покидают территорию Украины.
Прежде Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись к северо-западу от Работино.
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Рогов сообщил, что после серии ударов ВС РФ по местам дислокации иностранных бойцов, их боевой пыл был поубавлен, и они, не желая погибать за режим Владимира Зеленского, покидают территорию Украины.
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Анастасия Хохлова